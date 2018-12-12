ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Синоптик предупредила украинцев об осадках и сильном ветре

STYLERЖизнь    12.12.2018 - 12:33
Синоптик предупредила украинцев об осадках и сильном ветре
Фото: (pixabay.com)

В Киеве на дорогах и тротуарах ожидается гололедица

Народный синоптик Наталка Диденко предупреждает украинцев, что 13 декабря возможно налипание мокрого снега и сильный ветер. Об этом эксперт сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко отметила, что в Украине задержится циклон, который повлечет за собой мокрый снег. Умеренные осадки ожидаются в северных областях, в центральной части и на западе страны.

"За что еще люблю синоптику, так это за постоянное движение вперед, креативность, незакостенелость и пеструю всегда картинку. Пока все здесь еще будут ругать погоду, ныть и жаловаться на ненужные им метеоявления, синоптики уже побежали дальше, прогнозируя день завтрашний", - написала Диденко.

Синоптик предупредила украинцев об осадках и сильном ветреКарта погоды (facebook.com/tala.didenko)

13 декабря в южной части и на Востоке циклона наблюдаться практически не будет, осадков ожидается минимум, лишь порой будет мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью будет составлять от 2 тепла до 3 мороза, завтра днем ​​около нуля, а на юге + 2 + 5 градусов.

В Киеве украинцев будет ждать снег и порывистый ветер, местами налипание мокрого снега. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица.

Синоптик предупредила украинцев об осадках и сильном ветреСкриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что украинцам рассказали, когда ждать морозов в декабре.

Ранее мы сообщали о том, что по прогнозу народного синоптика, в Украине 12 декабря ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

А также мы рассказывали о том, что синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра до 15-20 м/с.

 

Нацполиция предупреждает водителей об осложнениях на дорогах В Украине ожидаются сильные снегопады и дожди
Новости Украины Гидрометцентр
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь