Синоптик предупредила украинцев об осадках и сильном ветре

Фото: (pixabay.com)

В Киеве на дорогах и тротуарах ожидается гололедица

Народный синоптик Наталка Диденко предупреждает украинцев, что 13 декабря возможно налипание мокрого снега и сильный ветер. Об этом эксперт сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко отметила, что в Украине задержится циклон, который повлечет за собой мокрый снег. Умеренные осадки ожидаются в северных областях, в центральной части и на западе страны.

"За что еще люблю синоптику, так это за постоянное движение вперед, креативность, незакостенелость и пеструю всегда картинку. Пока все здесь еще будут ругать погоду, ныть и жаловаться на ненужные им метеоявления, синоптики уже побежали дальше, прогнозируя день завтрашний", - написала Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

13 декабря в южной части и на Востоке циклона наблюдаться практически не будет, осадков ожидается минимум, лишь порой будет мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью будет составлять от 2 тепла до 3 мороза, завтра днем ​​около нуля, а на юге + 2 + 5 градусов.

В Киеве украинцев будет ждать снег и порывистый ветер, местами налипание мокрого снега. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что украинцам рассказали, когда ждать морозов в декабре.

Ранее мы сообщали о том, что по прогнозу народного синоптика, в Украине 12 декабря ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

А также мы рассказывали о том, что синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра до 15-20 м/с.