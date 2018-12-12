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Синоптик попередила українців про опади та сильний вітер

STYLERЖиття    12.12.2018 - 12:33
Синоптик попередила українців про опади та сильний вітер
Фото: (pixabay.com)

У Києві на дорогах і тротуарах очікується ожеледиця

Народний синоптик Наталка Діденко попереджає українців, що 13 грудня можливе налипання мокрого снігу та сильний вітер. Про це експерт повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко зазначила, що в Україні затримається циклон, який потягне за собою мокрий сніг. Помірні опади очікуються у північних областях, в центральній частині і на заході країни.

"За що люблю синоптику, то за постійний рух вперед, креативність, незакостенілість і строкату завжди картинку. Поки всі тут ще будуть лаяти погоду, нити та нарікати на непотрібні їм метеоявища, синоптики вже побігли далі, прогнозуючи день завтрашній", - написала Діденко.

Синоптик попередила українців про опади та сильний вітерКарта погоди (facebook.com/tala.didenko)

13 грудня у південній частині та на Сході циклону спостерігатися практично не буде, опадів очікується мінімум, лише деколи буде мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі становитиме від 2 тепла до 3 морозу, завтра вдень близько нуля, а на півдні + 2 + 5 градусів.

У Києві українців чекатиме сніг і поривчастий вітер, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах і тротуарах очікується ожеледиця.

Синоптик попередила українців про опади та сильний вітерСкріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що українцям розповіли, коли чекати морозів у грудні.

Раніше ми повідомляли про те, що за прогнозом народного синоптика, в Україні 12 грудня очікуються опади у вигляді мокрого снігу і дощу.

А також ми розповідали про те, що синоптики попередили про ожеледицю та посилення вітру до 15-20 м/с.

 

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