"Снегом глаз радует, морозом ухо рвет": украинцев предупредили о похолодании

Заснеженный Мариинский парк (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Согласно народному прогнозу, 14 декабря известно как Наумов день

В Украине в пятницу, 14 декабря, в большинстве регионов (кроме восточных и южных областей) будут осадки в виде снега. Местами ожидается похолодание до -7 градусов. Об этом сообщается на сайте Погода УНИАН.

На Востоке температура воздуха ночью составит в среднем до -5 градусов, днем потеплеет до +3 градусов.

В южных областях будет переменная облачность. Столбик термометра ночью опустится до -4 градусов, а в дневное время покажет максимум +4 градуса.

Жителей западных регионов ждут снегопады. Температура воздуха ночью упадет до -7 градусов, в дневное время суток покажет в среднем +1 градус.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

На Севере также будет идти снег. Столбик термометра покажет ночью до -4 градусов, а днем - до +1 градуса.

В центральных областях тоже прогнозируют осадки. Ночью температура воздуха составит около -5 градусов, в дневное время ожидается до +1 градуса.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В пятницу в Киеве будет снег. Температура воздуха ночью составит от -2 до 0 градуса, а днем - около 0 градусов.

14 декабря по народному прогнозу знаменателен таким праздником, как Наумов день. Ему приурочена поговорка - "декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет".

Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев об осадках и сильном ветре.

Также мы писали о том, что синоптики рассказали о резком ухудшении погоды в Украине.

Напомним, в Украине ранее из-за глобального изменения климата предрекли пропажу "традиционно" холодной зимы.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина