Снег, метель и гололед: синоптики предупредили украинцев о резком ухудшении погоды

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В страну идет гололед, сильный ветер и мокрый снег

Синоптики из украинского Гидрометцентра предупредили граждан о резком ухудшении погоды, из-за чего часть Украины накроет снег, метель и сильнейший ветер. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Так, в западных областях будет пасмурная погода с частичными прояснениями. Столбик термометра днем будет показывать от -1 мороза до 1 тепла. Ночью этот показатель опустится до -1-3 по Цельсию.

Жителям северных регионов стоит ожидать сильного ветра, метели и мокрого снега. Термометр покажет днем от -1 до 1 выше нуля. Ночью будет от -2 до 0 по Цельсию.

Фото: прогноз погоды в Украине (meteo.gov.ua)

Украинцев, проживающим в восточных областях, синоптики предупреждают: за окном будет сильный ветер и гололед. Столбик термометра будет показывать 0-3 тепла днем и от -1 до 2 тепла ночью.

Центральные области сегодня также окажутся под погодным "ударом". Украинцам стоит ожидать сильного ветра, гололеда, мокрого снега и небольших морозов. Днем будет от -1 мороза до 1 тепла, а ночью от -2 до 1 по Цельсию.

В тоже время южные регионы непогода частично обойдет стороной. В некоторых областях ожидается лишь сильный ветер, в то же время как в Николаевской и Херсонской областях будет сильный ветер, гололед, и мокрый снег. Термометр будет показывать 1-5 тепла днем и от -1 мороза до 2 тепла ночью.

Фото: предупреждения синоптиков (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что по прогнозу народного синоптика, в Украине 12 декабря ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

А также мы рассказывали о том, что синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра до 15-20 м/с.

Видео: РБК-Украина