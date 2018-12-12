Снег, метель и гололед: синоптики предупредили украинцев о резком ухудшении погоды

В страну идет гололед, сильный ветер и мокрый снег
Синоптики из украинского Гидрометцентра предупредили граждан о резком ухудшении погоды, из-за чего часть Украины накроет снег, метель и сильнейший ветер. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Так, в западных областях будет пасмурная погода с частичными прояснениями. Столбик термометра днем будет показывать от -1 мороза до 1 тепла. Ночью этот показатель опустится до -1-3 по Цельсию.
Жителям северных регионов стоит ожидать сильного ветра, метели и мокрого снега. Термометр покажет днем от -1 до 1 выше нуля. Ночью будет от -2 до 0 по Цельсию.
Фото: прогноз погоды в Украине (meteo.gov.ua)
Украинцев, проживающим в восточных областях, синоптики предупреждают: за окном будет сильный ветер и гололед. Столбик термометра будет показывать 0-3 тепла днем и от -1 до 2 тепла ночью.
Центральные области сегодня также окажутся под погодным "ударом". Украинцам стоит ожидать сильного ветра, гололеда, мокрого снега и небольших морозов. Днем будет от -1 мороза до 1 тепла, а ночью от -2 до 1 по Цельсию.
В тоже время южные регионы непогода частично обойдет стороной. В некоторых областях ожидается лишь сильный ветер, в то же время как в Николаевской и Херсонской областях будет сильный ветер, гололед, и мокрый снег. Термометр будет показывать 1-5 тепла днем и от -1 мороза до 2 тепла ночью.
Фото: предупреждения синоптиков (meteo.gov.ua)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что по прогнозу народного синоптика, в Украине 12 декабря ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.
А также мы рассказывали о том, что синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра до 15-20 м/с.
Видео: РБК-Украина