Сніг, хуртовини та ожеледиця: синоптики попередили українців про різке погіршення погоди

Ілюстративне фото (pixabay.com)

В країну йде ожеледь, сильний вітер і мокрий сніг

Синоптики українського Гідрометцентру попередили громадян про різке погіршення погоди, через що частину України накриє сніг, хуртовини і сильний вітер. Про це повідомляється на сайті установи.

Так, у західних областях буде хмарно з частковими проясненнями. Стовпчик термометра вдень буде показувати від -1 морозу до 1 тепла. Вночі цей показник опуститься до -1-3 за Цельсієм.

Жителям північних регіонів варто чекати сильного вітру, хуртовин та мокрого снігу. Термометр покаже вдень від -1 до 1 вище нуля. Вночі буде від -2 до 0 за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди в Україні (meteo.gov.ua)

Українців, які проживають у східних областях, синоптики попереджають: за вікном буде сильний вітер та ожеледь. Стовпчик термометра показуватиме 0-3 тепла вдень та від -1 до 2 тепла вночі.

Центральні області сьогодні також опиняться під погодним "ударом". Українцям варто чекати сильного вітру, ожеледі, мокрого снігу та невеликих морозів. Вдень буде від -1 морозу до 1 тепла, а вночі від -2 до 1 за Цельсієм.

У той же час південні регіони негода частково обійде стороною. У деяких областях очікується лише сильний вітер, у той же час як в Миколаївській і Херсонській областях буде сильний вітер, ожеледь, та мокрий сніг. Термометр буде показувати 1-5 тепла вдень та від -1 морозу до 2 тепла вночі.

Фото: попередження синоптиків (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що за прогнозом народного синоптика, в Україні 12 грудня очікуються опади у вигляді мокрого снігу і дощу.

А також ми розповідали про те, що синоптики попередили про ожеледицю та посилення вітру до 15-20 м/с.

Відео: РБК-Україна