Снегопады и штормовой ветер: синоптик рассказал о погоде до конца недели

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В пятницу, 14 декабря, снег и мокрый снег ожидаются в северных и западных областях, а также в Центре

В Украине в ближайшие дни погода - до конца недели - будет преимущественно пасмурной, ожидаются осадки в виде снега и дождей. Об этом в четверг, 13 декабря, рассказала народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Она отметила, что сегодня, на Андрея, центр циклона расположился почти над Киевом.

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Снег будет сыпать в северных, центральных и западных регионах, в Киеве и местами в Одесской области.

В пятницу, 14 декабря, циклон также будет формировать погоду в Киеве - ожидается снег, иногда мокрый.

Карта погоды (Фото: facebook.com/tala.didenko)

В пятницу снег и мокрый снег ожидаются в северных и западных областях, а также в Центре - в Винницкой, Черкасской областях и в Кропивницком.

На Юге ожидаются небольшие осадки, да и то лишь местами.

В восточных регионах снега или дождя 14 декабря не будет.

Средняя температура воздуха составит около 0 градусов с небольшими колебаниями.

В Киеве 14 декабря температура воздуха ночью составит от -2 до 0 градуса, в дневное время будет около 0 градусов.

Карта погоды (Фото: facebook.com/tala.didenko)

В субботу, 15 декабря, в Украине похолодает до небольших морозов, осадки постепенно прекратятся.

В воскресенье, 16 декабря, на западе потеплеет, однако вместе с тем ожидаются сильные осадки и штормовой ветер. На остальной территории страны будет сухо и ветрено.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев об осадках и сильном ветре.

Также мы писали о том, что синоптики рассказали о резком ухудшении погоды в Украине.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина