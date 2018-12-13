Снегопады и штормовой ветер: синоптик рассказал о погоде до конца недели

В пятницу, 14 декабря, снег и мокрый снег ожидаются в северных и западных областях, а также в Центре
В Украине в ближайшие дни погода - до конца недели - будет преимущественно пасмурной, ожидаются осадки в виде снега и дождей. Об этом в четверг, 13 декабря, рассказала народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.
Она отметила, что сегодня, на Андрея, центр циклона расположился почти над Киевом.
Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Снег будет сыпать в северных, центральных и западных регионах, в Киеве и местами в Одесской области.
В пятницу, 14 декабря, циклон также будет формировать погоду в Киеве - ожидается снег, иногда мокрый.
Карта погоды (Фото: facebook.com/tala.didenko)
В пятницу снег и мокрый снег ожидаются в северных и западных областях, а также в Центре - в Винницкой, Черкасской областях и в Кропивницком.
На Юге ожидаются небольшие осадки, да и то лишь местами.
В восточных регионах снега или дождя 14 декабря не будет.
Средняя температура воздуха составит около 0 градусов с небольшими колебаниями.
В Киеве 14 декабря температура воздуха ночью составит от -2 до 0 градуса, в дневное время будет около 0 градусов.
Карта погоды (Фото: facebook.com/tala.didenko)
В субботу, 15 декабря, в Украине похолодает до небольших морозов, осадки постепенно прекратятся.
В воскресенье, 16 декабря, на западе потеплеет, однако вместе с тем ожидаются сильные осадки и штормовой ветер. На остальной территории страны будет сухо и ветрено.
Скрин: facebook.com/tala.didenko
Напомним, ранее народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев об осадках и сильном ветре.
Также мы писали о том, что синоптики рассказали о резком ухудшении погоды в Украине.
Видео: РБК-Украина