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Сугробы до 20 см: снегопады 13 декабря накроют семь областей

STYLERЖизнь    13.12.2018 - 07:09
Сугробы до 20 см: снегопады 13 декабря накроют семь областей
Иллюстративное изображение (Фото: УНИАН)

В Киеве в четверг, 13 декабря, будет идти снег, средняя температура составит от -2 до 0 градусов

В четверг, 13 декабря, семь областей Украины засыплет снегом, на остальной части территории (кроме Одесской области) будет преобладать пасмурная погода. Об этом сообщается на сайте Погода УНИАН.

Ожидается, что снегопады будут сопровождаться сильным ветром. До пятницы, 13 декабря, синоптики прогнозируют сугробы до 20 сантиметров.

На Западе ожидается снегопад, который минует только Закарпатскую область - там будет облачно с прояснениями. Средняя температура составит около -1...0 градусов.

Северные регионы также накроет снегом. Кроме того, прогнозируется гололед. Температура воздуха - 0...+1 градус.

Сугробы до 20 см: снегопады 13 декабря накроют семь областейФото: (pixabay.com)

В восточных областях осадков не ожидается - будет облачно. Столбик термометра покажет около 0 градусов. 

В южных областях также снега не будет. В Одесской области будет довольно ясная погода. Средняя температура составит от 0 до +2 градуса. В Крыму будет идти снег, но и солнце также покажется из-за облаков. Температура - около 0 градусов.

В центральных регионах снег будет идти в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях. Средняя температура воздуха - от -1 до 0 градусов.

Сугробы до 20 см: снегопады 13 декабря накроют семь областейИллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве в четверг, 13 декабря, прогнозируется умеренный снег, будет ветренно. Средняя температура воздуха составит около -2... 0 градусов.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев об осадках и сильном ветре.

Также мы писали о том, что синоптики рассказали о резком ухудшении погоды в Украине.

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