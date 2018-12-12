Синоптики дали прогноз погоды на 13 декабря: что ждет Украину

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых областях ожидается прояснение

В четверг, 13 декабря в большинстве регионов Украины будет преобладать пасмурная погода, местами ожидается снег. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

В восточных областях без осадков, небольшой снег возможен только в Полтавской области и в Днепре. Дневная температура воздуха прогреется до +1 градуса, ночью -1 -2 градуса.

На юге снег ожидается в Одесской и Николаевской областях, в Херсоне без осадков. Днем от 0 до +2 градусов, ночью -1 -3 градус.

В Крыму выглянет солнце, осадки не прогнозируются. Днем от +3 до +5 градусов, ночью -1 градус.

В северных областях пасмурно, возможен небольшой снег и гололед. Днем будет около нуля, а ночью до 2 градусов мороза.

На западе ожидается ухудшение погодных условий. Там синоптики прогнозируют выпадение большого количества снега и гололед. Температура воздуха в регионе днем от 0 до -2 градусов, ночью температура опустится до -2 -4 градусов.

В центральной части страны ожидается небольшой мокрый снег. Днем от +1 до -1 градуса, ночью подморозит до -2 градусов.

В столице 13 декабря ожидается умеренный снег, гололед и небольшой ветер. Днем от 0 до -2 градусов, ночью ожидается до 2 градусов мороза.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что Наталка Диденко предупредила украинцев об осадках и сильном ветре.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили украинцев о резком ухудшении погоды.

Видео: РБК-Украина