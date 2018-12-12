Синоптики дали прогноз погоди на 13 грудня: що чекає Україну

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У деяких областях очікується прояснення

У четвер, 13 грудня у більшості регіонів України буде переважати хмарна погода, місцями очікується сніг. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

У східних областях без опадів, невеликий сніг можливий тільки в Полтавській області і в Дніпрі. Денна температура повітря прогріється до +1 градуса, вночі -1 -2 градуси.

На півдні сніг очікується в Одеській і Миколаївській областях, у Херсоні без опадів. Вдень від 0 до +2 градусів, вночі -3 -1 градус.

У Криму вигляне сонце, опади не прогнозуються. Вдень від +3 до +5 градусів, вночі -1 градус.

У північних областях хмарно, можливий невеликий сніг та ожеледь. Вдень буде близько нуля, а вночі до 2 градусів морозу.

На заході очікується погіршення погодних умов. Там синоптики прогнозують випадання великої кількості снігу та ожеледь. Температура повітря в регіоні вдень від 0 до -2 градусів, вночі температура опуститься до -2 -4 градусів.

В центральній частині країни очікується невеликий мокрий сніг. Вдень від +1 до -1 градуса, вночі підморозить до -2 градусів.

В столиці 13 грудня очікується помірний сніг, ожеледь і невеликий вітер. Вдень від 0 до -2 градусів, вночі очікується до 2 градусів морозу.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Наталка Діденко попередила українців про опади та сильний вітер.

А також розповідали про те, що синоптики попередили українців про різке погіршення погоди.

Відео: РБК-Україна