Замети до 20 см: снігопади 13 грудня накриють сім областей

Ілюстративне зображення (Фото: УНІАН)

У Києві у четвер, 13 грудня, йтиме сніг, середня температура становитиме від -2 до 0 градусів

У четвер, 13 грудня, сім областей України засипле снігом, на решті частини території (крім Одеської області) переважатиме похмура погода. Про це повідомляється на сайті Погода УНІАН.

Очікується, що снігопади супроводжуватимуться сильним вітром. До п'ятниці, 13 грудня, синоптики прогнозують замети до 20 сантиметрів.

На Заході очікується снігопад, який мине тільки Закарпатську область - там буде хмарно з проясненнями. Середня температура складе близько -1...0 градусів.

Північні регіони також накриє снігом. Крім того, прогнозується ожеледиця. Температура повітря - 0...+1 градус.

Фото: (pixabay.com)

У східних областях опадів не очікується - буде хмарно. Стовпчик термометра покаже близько 0 градусів.

У південних областях також снігу не буде. В Одеській області буде досить ясна погода. Середня температура складе від 0 до +2 градуси. У Криму йтиме сніг, але і сонце також покажеться з-за хмар. Температура - близько 0 градусів.

У центральних регіонах сніг буде йти в Черкаській, Кіровоградській і Вінницькій областях. Середня температура повітря - від -1 до 0 градусів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві в четвер, 13 грудня, прогнозується помірний сніг, буде вітряно. Середня температура повітря становитиме близько -2... 0 градусів.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про опади та сильний вітер.

Також ми писали про те, що синоптики розповіли про різке погіршення погоди в Україні.

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Відео: РБК-Україна