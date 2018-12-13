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Снігопади і штормовий вітер: синоптик розповів про погоду до кінця тижня

STYLERЖиття    13.12.2018 - 11:52
Снігопади і штормовий вітер: синоптик розповів про погоду до кінця тижня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У п'ятницю, 14 грудня, сніг і мокрий сніг очікуються в північних і західних областях, а також в Центрі

В Україні в найближчі дні погода - до кінця тижня - буде переважно хмарною, очікуються опади у вигляді снігу і дощів. Про це в четвер, 13 грудня, розповіла народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Вона зазначила, що сьогодні, на Андрія, центр циклону розташувався майже над Києвом.

Снігопади і штормовий вітер: синоптик розповів про погоду до кінця тижняФото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сніг сипатиме у північних, центральних і західних регіонах, у Києві та місцями в Одеській області.

У п'ятницю, 14 грудня, циклон також формуватиме погоду в Києві - очікується сніг, іноді мокрий.

Снігопади і штормовий вітер: синоптик розповів про погоду до кінця тижняКарта погоди (Фото: facebook.com/tala.didenko)

У п'ятницю сніг та мокрий сніг очікуються в північних і західних областях, а також в Центрі - у Вінницькій, Черкаській областях та у Кропивницькому.

На Півдні очікуються невеликі опади, та й то лише місцями.

У східних регіонах снігу або дощу 14 грудня не буде.

Середня температура повітря становитиме близько 0 градусів із невеликими коливаннями.

У Києві 14 грудня температура повітря вночі становитиме від -2 до 0 градусів, вдень буде близько 0 градусів.

Снігопади і штормовий вітер: синоптик розповів про погоду до кінця тижня

Карта погоди (Фото: facebook.com/tala.didenko)

У суботу, 15 грудня, в Україні похолодає до невеликих морозів, опади поступово припиняться.

У неділю, 16 грудня, на заході потеплішає, проте разом з тим очікуються сильні опади і штормовий вітер. На решті території країни буде сухо і вітряно.

Снігопади і штормовий вітер: синоптик розповів про погоду до кінця тижняСнігопади і штормовий вітер: синоптик розповів про погоду до кінця тижня

Скрін: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, раніше народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про опади та сильному вітрі.

Також ми писали про те, що синоптики розповіли про різке погіршення погоди в Україні.

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