Знімайте пуховики: на 28 жовтня синоптики прогнозують потепління до +20 градусів

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Очікується істотне потепління до +20 градусів тепла, у західних областях

У неділю, 28 жовтня, в Україні очікується істотне потепління. У західних та північних областях прогнозуються незначні опади, в інших регіонах буде малохмарна суха погода. Вночі температура опуститься до +4... +6 градусів. Про це повідомляє Наталка Діденко у своєму блозі на сайті Опогоде.

У більшості областей України температура повітря значно підвищиться, максимально вона складе +12... +18 градусів, місцями, крім північних областей, де зростання тепла буде більш помітним — до +20 градусів. Дощі у неділю найбільш вірогідні в західних і північних областях, на решті території України переважатиме малохмарна суха погода.

Діденко зазначає, що це чудова погода для завершення господарських справ, полювання за грибами і прогулянок в лісі. 28 жовтня пройде невеликий дощ з температурою повітря +9... +12 градусів.

Фото: (pixabay.com)

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Відео: РБК-Україна