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Снимайте пуховики: на 28 октября синоптики прогнозируют потепление до +20 градусов

STYLERЖизнь    27.10.2018 - 12:39
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Ожидается существенное потепление до +20 градусов тепла в западных областях

В воскресенье, 28 октября, в Украине ожидается существенное потепление. В западных и северных областях прогнозируются незначительные осадки, в остальных регионах будет сухая малооблачная погода. Ночью температура опустится до +4… +6 градусов. Об этом сообщает Наталья Диденко в своем блоге на сайте Опогоде.

В большинстве областей Украины температура воздуха существенно повысится, максимально она составит + 12 + 18 градусов, местами, кроме северных областей, где рост тепла будет более заметным — до +20 градусов. Дожди в воскресенье наиболее вероятны в западных и северных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая малооблачная погода.

Диденко отмечает, что это отличная погода для завершения хозяйственных дел, охоты за грибами и прогулок в лесу. 28 октября пройдет небольшой дождь с температурой воздуха + 9 + 12 градусов.

Снимайте пуховики: на 28 октября синоптики прогнозируют потепление до +20 градусов

Фото: (pixabay.com)

Также синоптики рассказали, какую погоду ждать в ноябре.

Напомним, что Вазира Мартазинова рассказала, какой погоды ждать зимой

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Видео: РБК-Украина

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