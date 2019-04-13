Сусідські війни: у Харкові жінка накинулася на дитину з електрошокером

Мешканці новобудови в Харкові скаржаться, що одна з сусідок лякає дітей і навіть накинулася на них з кулаками. Вона довела 10-річного хлопчика до істерики через те, що він грав з м'ячем поруч з автомобілем сусідки. Про це розповіли в сюжеті "Медіа група "Об'єктив".

На камерах відеоспостереження у дворі будинку в Банному провулку було зафіксовано, як мешканка будинку накинулася на 10-річного Марка. Хлопчик грався у дворі з м'ячем і потрапив у припарковану іномарку. Господиня автомобіля кинулася на дитину, він почав відбиватися.

Тоді до неї приєднався чоловік, який замість того, щоб зупинити конфлікт – почав їй допомагати. Жінка хапає хлопчика за одяг, починає його трусити, хлопчик вдаряється об двері ліфта. Потім вона зриває з його голови окуляри і дитина виривається і тікає.

Жінка накинулася на дитину (скріншот)

"Я маленький, а їх двоє дорослих людей. Я почав нервувати і дуже-дуже боявся. Я весь час боявся його очей, було таке відчуття, що він зараз накинеться", - розповів переляканий Марко.

Ще одна сусідка, діти якої грали в той день з Марком, повідомила, що її дітей жінка теж ображала.

"Подзвонили мої діти і сказали, що випадково потрапили м'ячем по машині, спрацювала сигналізація і вона прибігла на майданчик зі своїм чоловіком. Спочатку вона ображала дітей нецензурною лайкою, знімала їх на телефон, проштрикнула м'яч моєї дитини ключами. Це Єлизавета Солдатова, до речі, вона сама мати двох дітей", - розповіла сусідка Наталя Гайдаш.

Вона додала, що, коли вона заявила про інцидент в поліцію, Солдатова її вдарила, а її родичка або подруга навіть застосувала електрошокер. Їм же погрожували і дітям.

Інші сусіди розповіли, що скандал у дворі налякав і інших дітей. Вони почали кликати батьків.

"Страшний тріск і шум, це був електрошокер. Я почула крик своєї дитини. Потім, коли вони піднялися, дві мої дівчинки, тремтячі кажуть: "Мама, там тітка б'є Марка і бігає з електрошокером", - повідомила мешканка будинку Тетяна Березовчук.

Сусіди викликали поліцію і написали заяву. Мама Марка розповіла, що син дуже наляканий, до того ж у дитини проблеми зі зором, а Солдатова так і не повернула йому окуляри. Після конфлікту хлопчик скаржився на головний біль.

Двір біля новобудови на Банній (скріншот)

Поспілкуватися з журналістами Солдатова не захотіла, а інші сусіди повідомили, що це вже не перший інцидент. Раніше вона конфліктувала з іншими сусідами, а також з працівниками служб, які обслуговують цей будинок.

У Солдатової змушені були відключити водопостачання за борги і після цього вона прийшла до головного інженера ОСББ і відібрала у нього ноутбук. Також вона фігурувала у справі про наїзд на пішохода, але свою провину не визнала.

У Харкові жінка накинулася на дітей сусідів з електрошокером (YouTube/Об'єктив)

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