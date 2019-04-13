Соседские войны: в Харькове женщина набросилась на ребенка с электрошокером

Жители новостройки в Харькове жалуются, что одна из соседок пугает детей и даже набрасывается на них с кулаками. Она довела 10-летнего мальчика до истерики из-за того, что он играл с мячом рядом с автомобилем соседки. Об этом рассказали в сюжете "Медиа группа Объектив".

На камерах видеонаблюдения во дворе дома в Банном переулке было зафиксировано, как жительница дома набросилась на 10-летнего Марка. Мальчик играл во дворе с мячом и попал в припаркованную иномарку. Хозяйка автомобиля бросилась на ребенка, он стал отбиваться.

Тогда к ней присоединился муж, который вместо того, чтобы остановить конфликт – начал ей помогать. Женщина хватает мальчика за одежду, начинает его трусить, мальчик ударяется об двери лифта. Потом она срывает с его головы очки и ребенок вырывается и убегает.

Женщина набросилась на ребенка (скриншот)

"Я маленький, а их два взрослых человека. Я начал нервничать и очень-очень боялся. Я все время боялся его глаз, было такое ощущение, что он сейчас набросится", - рассказал перепуганный Марк.

Еще одна соседка, дети которой играли в тот день с Марком, сообщила, что ее детей женщина тоже обижала.

"Позвонили мои дети и сказали, что попали случайно мячом по машине, сработала сигнализация и она прибежала на площадку со своим мужем. Сначала она оскорбляла детей нецензурной бранью, снимала их на телефон, проткнула мяч моего ребенка ключами. Это Елизавета Солдатова, кстати, она сама мать двоих детей", - рассказала соседка Наталья Гайдаш.

Она добавила, что, когда она заявила об инциденте в полицию, Солдатова ее ударила, а ее родственница или подруга даже применила электрошокер. Им же угрожали и детям.

Другие соседи рассказали, что скандал во дворе напугал и остальных детей. Они начали звать родителей.

"Жуткий треск и шум, это был электрошокер. Я услышала крик своего ребенка. Потом, когда они поднялись, две мои девочки, дрожащие говорят: "Мама, там тетя бьет Марка и бегает с электрошокером", - сообщила жительница дома Татьяна Березовчук.

Соседи вызвали полицию и написали заявление. Мама Марка рассказала, что сын очень напуган, к тому же у ребенка проблемы со зрением, а Солдатова так и не вернула ему очки. После конфликта мальчик жаловался на головную боль.

Двор возле новостройки на Банной (скриншот)

Пообщаться с журналистами Солдатова не захотела, а остальные соседи сообщили, что это уже не первый инцидент. Ранее она конфликтовала с другими соседями, а также с работниками служб, которые обслуживают этот дом.

У Солдатовой вынуждены были отключить водоснабжение за долги и после этого она явилась к главному инженеру ОСББ и отобрала у него ноутбук. Также она фигурировала в деле о наезде на пешехода, но вину свою не признала.

В Харькове женщина набросилась на детей соседей с электрошокером (YouTube/Объектив)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове неизвестные нападают на людей.

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