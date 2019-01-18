"Ну це вони можуть": нове фото луганського аеропорту розлютило мережу

Фото: колаж РБК-Україна

1 вересня 2014 року українські військові вийшли з руїн аеропорту після 146 днів оборони

У мережі показали фото міжнародного аеропорту "Луганськ", датовані 2009 і 2019 роками. Другий знімок показує, в якому жахливому стані знаходиться аеропорт, зруйнований у 2014-му в ході бойових дій. Кадри опубліковані на Facebook-сторінці спільноти "Луганськ".

Нагадаємо, що аеропорт почав свою роботу в 1946 році. У 2013-му з Луганська курсували регулярні рейси до Києва та Москви, чартерні рейси до Анталії та у Салоніки. З квітня 2014 року через інспіровану Кремлем "русскую весну" регулярні рейси в аеропорту не здійснювалися. Починаючи з травня робота аеропорту заморожена, повітряний простір закрито.

Героїчна оборона Луганського аеропорту стала однією з перших повномасштабних боїв на сході України. У серпні будівлю аеропорту було зруйновано російською артилерією. У ніч проти 1 вересня 2014 року українські захисники вийшли з руїн аеропорту після 146 днів оборони.

Фото: facebook.com/Luhansk.official

Аеропорт розташований на південь від Луганська на відстані від центру міста близько 20 км, а до початку міський риси (селище Видне) близько 9 км.

"Спасибі, росія!", - підписано пост.

Скрін: facebook.com/Luhansk.official

Користувачі мережі жваво обговорюють кадри, наводять власні спогади про аеропорт і жахаються нинішнім станом - у що він перетворився через військову агресію РФ і тимчасову окупацію частини Луганської області:

"Хай їм сниться не їхній крейсер Аврора, а наш луганський аеропорт. Збережіть, земляки ці фото. Будемо їм на їх вузькі лоби приклеювати. Щоб пам'ятали і не дзявкали про порятунок російськомовних";

Скрін коментарів: facebook.com/Luhansk.official

"Де Росія, там війна і розруха! Показали";

"З цього аеропорту ми з мамою літали відпочивати в Крим. Давно це було, але досі пам'ятаю як казку білочку, яка жила в живому куточку в аеропорту. Літала, будучи студенткою, до родичів у П'ятигорськ через Мінводи. Навіть коли все закінчиться, навіть коли всі відбудується, дуже сподіваюся, що всі, кому дорогі такі ж спогади, ніколи не пробачать тварюк, які зробили все це. "Брати" будьте ви прокляті до сьомого коліна, всі ваші родичі і нащадки";

"Спасибі не тільки Росії, але і долб*ебам з Луганди, які нудьгували за есесером";

"Одразу видно, що це прийшов "русский мир";

Скрін коментарів: facebook.com/Luhansk.official

"Хороший був аеропорт! Ламати, не будувати!"

Також наводиться фото аналогічного періоду - але про Львівський аеропорт.

"Ну це вони можуть!"

"Спасибі, що вибрали наші авіалінії. Хотів би глянути на флешмоб #5роківокупації. Про вириті кладовища похованих, відра сліз, покалічених, знівечених, зруйнованих, ненароджених, зламаних, запытанных, знищених, покинутих, однооких, підірваних, забутих і інших, хто ці 5 років пережив"...

Як повідомлялося раніше, волонтери в мережі опублікували жалісливі історії полонених на Донбасі - так, в полоні бойовиків в ОРДЛО за офіційними даними понад 100 військових і цивільних українців.

Також ми писали про те, що нещодавно журналіст Денис Казанський опублікував фотографії, на яких показаний "місто привид" Чорнухине недалеко від Дебальцевого. Цей населений пункт з 2015 року контролюється бойовиками з угрупування "ЛНР" - на кадрах видно, у що перетворився селище.

Нагадаємо, раніше журналісти запитали у молоді з Донбаса, багато з яких живуть зі статусом внутрішньо переміщених осіб, планують вони голосувати і за якими критеріями намір вибирати.