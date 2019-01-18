"Ну это они могут!": Новое фото луганского аэропорта разозлило сеть

Фото: коллаж РБК-Украина

1 сентября 2014 года украинские военные вышли из руин аэропорта после 146 дней обороны

В сети показали фото международного аэропорта "Луганск", датированные 2009 и 2019 годами. Второй снимок показывает, в каком ужасном состоянии теперь находится аэропорт, разрушенный в 2014-м в ходе боевых действий. Кадры опубликованы на Facebook-странице сообщества "Луганск".

Напомним, что аэропорт начал свою работу в 1946 году. В 2013-м из Луганска курсировали регулярные рейсы в Киев и Москву, чартерные рейсы в Анталью и Салоники. С апреля 2014 года из-за инспирированной Кремлем "русской весны" регулярные рейсы в аэропорту не осуществлялись. Начиная с мая работа аэропорта заморожена, воздушное пространство закрыто.

Героическая оборона Луганского аэропорта стала одной из первых полномасштабных сражений на востоке Украины. В августе здание аэропорта были разрушено российской артиллерией. В ночь на 1 сентября 2014 года украинские защитники вышли из руин аэропорта после 146 дней обороны.

Фото: facebook.com/Luhansk.official

Аэропорт расположен к югу от Луганска на расстоянии от центра города около 20 км, а до начала городской черты (послок Видное) около 9 км.

"Спасибо, россия!", - подписан пост.

Скрин: facebook.com/Luhansk.official

Пользователи сети живо обсуждают кадры, приводят собственные воспоминания об аэропорте и ужасаются нынешним состоянием - во что он превратился из-за военной агрессии РФ и временной оккупации части Луганской области:

"Пусть им снится не их крейсер Аврора, а наш луганский аэропорт. Сохраните, земляки эти фото. Будем им на их узкие лбы приклеивать. Чтобы помнили и не вякали о спасении русскоговорящих";

Скрин комментариев: facebook.com/Luhansk.official

"Где Россия, там война и разруха! Показали";

"Из этого аэропорта мы с мамой летали отдыхать в Крым. Давно это было,но до сих пор помню как сказку белочку, которая жила в живом уголке в аэропорту. Летала, будучи студенткой, к родственникам в Пятигорск через Минводы. Даже когда все закончится, даже когда все отстроиться, очень надеюсь,что все, кому дороги такие же воспоминания, никогда не простят тварей,натворивших все это. "Братья" будьте вы прокляты до седьмого колена, все ваши родственники и потомки";

"Спасибо не только России, но и долб*ебам из Луганды, тосковавшим по эсэсэру";

"Сразу видно, что это пришел "русский мир";

Скрин комментариев: facebook.com/Luhansk.official

"Хороший был аэропорт! Ломать, не строить!"

Также приводится фото аналогичного периода - но про Львовский аэропорт.

"Ну это они могут!"

"Спасибо, что выбрали наши авиалинии. Хотел бы взглянуть на флешмоб #5летоккупации. Про вырытые кладбища похороненных, ведра слез, покалеченных, изуродованных, разрушенных, не рожденных, сломанных, запытанных, уничтоженных, брошенных, одноглазых, взорванных, забытых и прочих, кто эти 5 лет пережил"...

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