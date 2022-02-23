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Як не збожеволіти і швидко взяти себе в руки: дієві поради Маші Єфросиніної

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Середа 23 лютого 2022 18:52
Як не збожеволіти і швидко взяти себе в руки: дієві поради Маші Єфросиніної Фото: Маша Єфросиніна навчила брати себе в руки (instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Ольвія Агаркова

Українська ведуча і блогер Маша Єфросиніна якось зізналася, що вона - людина чутлива і тривожна, взяти себе в руки їй не так просто, як здається на перший погляд.

Вона згадала, як божеволіла від жаху в 2014 році, коли на вулиці Інститутській в Києві відбувалися масові розстріли мирних протестувальників під час Революції Гідності. Зірка запевнила, що тікати з України не має наміру і зараз, і до останнього залишатиметься вдома.

Але зі зростаючим градусом паніки та тривожності в суспільстві, теледіва вирішила поділитися з підписниками в Instagram порадами, як взяти себе в руки.

Маша нагадала прописну істину - майбутнього не знає ніхто, тому залишається усвідомлено жити в сьогоденні та насичено проживати кожен день, наповнюючи його змістом і емоціями. У цьому їй допомагають наступні речі та дії:

Як не збожеволіти і швидко взяти себе в руки: дієві поради Маші Єфросиніної

Маша Єфросиніна поділилася порадами (instagram.com/mashaefrosinina)

Мінімальне занурення в новини

"Читаю їх один раз в день, і, ні в якому разі, не перед сном. Погодьтеся, найстрашніше ми й так дізнаємося миттєво", - резонно зазначила вона.

Робота зі страхом і панікою

"Над цим треба працювати: ловити себе на цих станах і виводити з них чим завгодно - спорт, улюблена музика, книги, кіно, психотерапія, будь-яке забуте хобі", - зазначила Маша і зізналася, що дістала спиці з пряжею для заспокоєння нервів.

Медитація

Можна скористатися допомогою онлайн ресурсів.

Продовжувати займатися буденними справами

"Робота для кожного українця сьогодні - це забезпечення життя своєї сім'ї. Робота відволікає і дає відчуття, що життя не зупинилося", - переконана ведуча.

Як не збожеволіти і швидко взяти себе в руки: дієві поради Маші Єфросиніної

Маша вчить брати себе в руки (instagram.com/mashaefrosinina)

Допомагайте іншим

Це може бути посильне пожертвування що завгодно: армія, медицина, допомога дітям.

"Роблячи благі справи, ми акумулюємо в собі енергію любові, таку необхідну нам і нашим рідним. Наші діти відчувають нашу тривогу, як би ми перед ними її не приховували!" - підкреслила Єфросиніна.

Подумайте план дій

"Так влаштована людська психіка: якщо ти розумієш, як будеш діяти в критичній ситуації, то жити реально стає спокійніше і простіше! Хочете, ну зберіть тривожний рюкзак!"- запропонувала Маша і закликала займатися улюбленими діями, що знімають тривожну напругу.

Проявляйте і даруйте більше любові

"Я намагаюся посміхатися, обніматися і приділяти більше звичайної уваги тим, кого люблю!"- поділилася особистим досвідом телезірка.

До слова, Маша була однією з тих українських зірок, хто засудив агресію Росії і обурився промовою президента Росії Володимира Путіна.

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Маша Єфросиніна
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