Стало відомо, як Коломойський використовує іноземні ЗМІ для дискредитації Порошенко

Ігор Коломойський (фото: УНІАН)

Американські журналісти жартують, що українські олігархи вміють створювати історії, підробляти документи і навіть проводити кримінальні розслідування

Українські олігархи використовують ЗМІ для дискредитації Петра Порошенка перед виборами. Про це пише спецкореспондент авторитетної газети The Washington Times, експерт по країнам СНД L Todd Wood у статті "Українські медіа-війни: олігархи борються за аудиторію перед виборами в Україні".

Автор зазначає, що в США в останні роки ЗМІ стали полем битви за владу.

"Однак Україна з її неприборканою корупцією виявилася нульовою для цієї сучасної, несмертельної війни, оскільки олігархи, які володіють ЗМІ, намагаються сформувати реальність на місцях у Києві", - пише він.

Як приклад автор наводить фільм "Олігархи", підготовлений розслідувальним відділом "Аль-Джазіри" на початку цього року. У фільмі описувалися спроби оточення Віктора Януковича повернути частину коштів, заморожених владою після того, як він покинув країну в 2014 році. Журналісти пояснюють, що бізнесмен Сергій Курченко перепродав ці активи народному депутату Олександру Онищенку і російському підприємцю з встановленими злочинними зв'язками Павлу Фуксу. Обидва вони, в свою чергу, намагалися "розморозити" активи, використовуючи свій передбачуваний вплив на президента Петра Порошенка.

Автор стверджує, що замовником фільму про корупцію став олігарх Ігор Коломойський. На підтвердження тези про те, що за розслідуваннями "Аль-Джазіри" стоїть Ігор Коломойський, журналіст наводить той факт, що за кілька місяців до прем'єри фільму "Аль-Джазіра" на веб-сайті українського журналіста Олександра Дубинського, ведучого телеканалу 1+1, який належить Коломойському, вийшла стаття, в якій викладалися основні тези фільму "Олігархи".

"Це приклад того, як олігархічні ЗМІ можуть намагатися впливати на думку на місцях", - підкреслює журналіст.

Журналіст зазначає, що інвестиційна компанія ICU, з Валерією Гонтарєвої як колишнього керівника, також стали об'єктом чорного піару та розслідувань "Аль-Джазіри" і зазначає, що за цими нападками також швидше за все стоїть Коломойський, який намагається повернути $5 млрд, не згадані у фільмі "Аль-Джазіри".

"НБУ на чолі з Валерією Гонтарєвою націоналізував найбільший комерційний банк "ПриватБанк". До моменту націоналізації "дірка" у фінансах банку, повністю контрольованого олігархом Ігорем Коломойським, склала більше $5 млрд., а Верховний суд Лондона заморозив понад $2,5 млрд, що належать пану Коломойському у зв'язку зі справою "ПриватБанку". Схоже, що тут є багато матеріалу для нового документального фільму, так як це історія, яка досі не віддана великому розголосу", - зазначає автор.

За словами керуючого партнера ICU Костянтина Стеценко, політична боротьба в передвиборний рік є основною причиною різних нападів, з якими стикаються ICU в Україні та в міжнародній пресі. Хоча деякі з колишніх співробітників ICU були ключовими фігурами недавніх українських реформ, він говорить, що компанія не пов'язана ні з ними, ні з політикою.

"Одне можна сказати напевно: Україна, схоже, продовжить надавати безліч матеріалів для тих, хто хоче зробити хороший документальний фільм. З наближенням президентських виборів в березні 2019 року інформаційна війна тільки посилиться і в Україні, і в США", - резюмує автор.

Нагадаємо, що нещодавно Петро Порошенко уклав угоду про співпрацю та взаємодію України з Вселенським патріархатом.