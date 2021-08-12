Страшно до останньої сторінки: три кращі книги в жанрі трилера

"Безмовний пацієнт" (Алекс Міхаелідіс)

Дуже крутий трилер! Ти до останнього моменту не знаєш, хто лиходій.

Це історія про художницю Алісію Бренсон, яка застрелила свого чоловіка і замовкла на довгі роки. Багато років вона є пацієнткою судово-медичного закладу на півночі Лондона, де до неї не можуть дістатися таблоїди. Вона мовчить, ціна на її полотна зростає. Один кримінальний психотерапевт зацікавився історією Алісії і вирішив розібратися, що сталося. Він влаштувався на роботу туди, де утримують Алісію. Це, звичайно, не Кен Кізі "Пролітаючи над гніздом зозулі", але щось близько того.

У книзі дуже багато героїв, дуже багато сюжетних ліній. Вона тримає в напрузі до останнього.

"Як нагодувати диктатора" (Вітольд Шабловський)

Ще одна дуже крута книга, яку я читаю зараз, не художня, але написана у форматі художньої літератури.

Журналіст проінтерв'ював кухарів відомих диктаторів. Я прочитала про Саддама Хусейна, зараз читаю про відомого угандського диктатора, і ось-ось дізнаюся, чи був він канібалом? Кожна історія - це неймовірне переплетення політичної історії, любовної лінії, приправлене колоритом національної кухні і деталями побуту.

"Сніговик" (Ю Несбе)

Я, як любитель трилерів, обожнюю все, що пише Ю Несбе. Ці книги не для всіх, в них дуже багато крові. Вони вам сподобаються, якщо ви - цінитель фільмів Тарантіно.

"Сніговик" - жорстока історія, але з нею вам цікаво і страшно до останньої сторінки. Це сьома частина з циклу про детектива Харрі Холла. Вам не обов'язково читати попередні шість, щоб розібратися в "Сніговику", це окрема історія. У ній йдеться про вбивцю, жертвами якого стають заміжні жінки. У нього характерний почерк - біля тіл убитих він залишає потворних сніговиків. Вбивця на прізвисько "Сніговик" грає своїми жертвами, а письменник - читацькою увагою.

Несбе підкидає читачеві різні версії, збиваючи з пантелику. Він вплітає в текст опису якихось незначних подій, які потім виявляються ключовими для розгадки злочину.