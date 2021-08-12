Страшно до последней страницы: три лучшие книги в жанре триллера

"Безмолвный пациент" (Алекс Михаэлидис)

Очень крутой триллер! Ты до последнего момента не знаешь, кто злодей.

Это история о художнице Алисии Бренсон, которая застрелила своего мужа и замолчала на долгие годы. Многие годы она является пациенткой судебно-медицинского учреждения на Севере Лондона, где до нее не могут добраться таблоиды. Она молчит, цена на ее полотна растет. Один криминальный психотерапевт заинтересовался историей Алисии и решил разобраться, что произошло. Он устроился на работу туда, где содержат Алисию. Это, конечно, не Кен Кизи "Пролетая над гнездом кукушки", но что-то около того.

В книге очень много героев, очень много сюжетных линий. Она держит в напряжении до последнего.

"Как накормить диктатора" (Витольд Шабловский)

Еще одна очень крутая книга, которую я читаю сейчас, не художественная, но написана в формате художественной литературы.

Журналист проинтервьюировал поваров известных диктаторов. Я прочитала о Саддаме Хусейне, сейчас читаю об известном угандском диктаторе, и вот-вот узнаю, был ли он каннибалом? Каждая история - это невероятное переплетение политической истории, любовной линии, приправленное колоритом национальной кухни и деталями быта.

"Снеговик" (Ю Несбё)

Я, как любитель триллеров, обожаю все, что пишет Ю Несбё. Эти книги не для всех, в них очень много крови. Они вам понравятся, если вы - ценитель фильмов Тарантино.

"Снеговик" - жестокая история, но с ней вам интересно и страшно до последней страницы. Это седьмая часть из цикла о детективе Харри Холле. Вам не обязательно читать предыдущие шесть, чтобы разобраться в "Снеговике", это отдельная история. В ней идет речь об убийце, жертвами которого становятся замужние женщины. У него характерный почерк - возле тел убитых он оставляет уродливых снеговиков. Убийца по кличке "Снеговик" играет своими жертвами, а писатель - читательским вниманием.

Несбё подкидывает читателю разные версии, сбивая с толку. Он вплетает в текст описания каких-то незначительных событий, которые потом оказываются ключевыми для разгадки преступления.