Сумські "копи" побили чоловіка: що загрожує неадекватним патрульним

Поліцейським, які побили бездомного, винесений вирок
Сумські поліцейські, які жорстоко знущалися над бездомним, отримали по заслугах: суд виніс зловмисникам вирок. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко, передають "Факти".
Вказується, що чоловік спокійно сидів на лавочці, як раптом до нього підійшла жінка-"коп" і почала штовхати його ногою. В цей же час інший правоохоронець почав наступати ногою на пальці. Дана подія набула широкого розголосу і вже 26 березня суд виніс вирок зловмисникам.
Інспектора патрульної поліції Сум засудили до трьох років позбавлення волі з дворічним іспитовим терміном, а також позбавили спецзвання лейтенанта поліції і ввели трирічну заборона займати певні посади. При цьому, її товариш по службі відбувся дисциплінарним стягненням.
До речі, під час суду обвинувачена свою вину визнавати не хотіла, стверджуючи, що просто хотіла посунути ногу п'яного. Втім, пізніше таки зізналася і сказала, що вчинила негарно. Однак суд не сприйняв її слова як щире каяття.
Нагадаємо, що "копи" вибивали зізнання в крадіжці у невинного одесита. Медики діагностували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму. Призначена експертиза, яка повинна встановити точний характер завданих травм.
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