Сумские "копы" избили мужчину: что грозит неадекватным патрульным

Сумские полицейские, которые жестоко издевались над бездомным, получили по заслугам: суд вынес злоумышленникам приговор. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталия Науменко, передают "Факты".

Указывается, что мужчина спокойно сидел на лавочке, как вдруг к нему подошла женщина-"коп" и начала пинать его ногой. В это же время другой правоохранитель начал наступать ногой на пальцы. Данное происшествие получило широкую огласку и уже 26 марта суд вынес злоумышленникам приговор.

Инспектора патрульной полиции Сум приговорили к трем годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком, а также лишили спецзвания лейтенанта полиции и ввели трехлетний запрет занимать определенные должности. При этом, ее сослуживец отделался дисциплинарным взысканием.

Сумские патрульные избили мужчину: (видео: YouTube/Андрей Васильевич)

К слову, во время суда обвиняемая своей вины признавать не хотела, утверждая, что просто хотела подвинуть ногу пьяного. Впрочем, позже таки созналась и сказала, что поступила некрасиво. Однако суд не воспринял ее слова как чистосердечное раскаяние.

Напомним, что "копы" выбивали признание в краже у невиновного одессита. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму. Назначена экспертиза, которая должна установить точный характер нанесенных травм.

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