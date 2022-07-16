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Супермодель Ірина Шейк підтримала РФ буквою Z в день удару по Вінниці

Фото: Ірина Шейк отримала хвилю хейта за свою поведінку (instagram.com/irinashayk)
Автор: Людмила Жукова

Супермодель Ірину Шейк звинуватили в підтримці війни Путіна після того, як вона опублікувала букву Z в соцмережах. Цього ж дня російські ракети вбили мирних громадян у Вінниці.

Про хвилю хейту, яка звалилася на модель, написало видання Mirror.

Деталі скандалу з Шейк

36-річна манекенниця підписала фотографію традиційного салату Олів'є в Instagram фразою "Russianzz в середу", викликавши обурення українців та інших користувачів соціальних мереж, які вважають, що це було закодоване відсилання до сумнозвісного символу війни.

Скріншот (instagram.com/irinashayk)

Шейк вимагають позбавити контрактів

Українська журналістка Марія Романенко закликала спонсорів переглянути співпрацю з Шейк через її скандальний пост. Зараз в соцмережах вимагають позбавити російську модель контрактів, через те, що такий цинізм неприпустимий.

"Ірина Шейк - всесвітньо відома модель з Росії, яка нещодавно працювала на Beyonce, Jean Paul Gaultier, Burberry та інших — опублікувала в Instagram історію зі словом "Russianzz", - написала журналістка.

"Я дуже сподіваюся, що ці бренди переглянуть свою думку про співпрацю з нею, коли Росія використовує Z для вбивства українців", - додала Марія.

Зазначимо, що знак Z розглядається як еквівалент свастики й широко використовується в російській пропаганді.

У коментарях Шейк запитували, як вона може таке публікувати, коли Росія щодня вбиває українців та їхніх дітей.

Відзначимо, що Ірина видалила пост з салатом Олів'є після того, як її "загнобили" в коментарях.

Як ми раніше писали, MamaRika різко звернулася до Тодоренко, яка мовчить про війну.

Також ми повідомляли, що відомий продюсер і музичний експерт Михайло Ясинський висловився про артистів-зрадників, які відмовчуються про вторгнення РФ в Україну

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Ірина Шейк