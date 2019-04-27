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Сутенерка з РФ "промишляла" в Дніпрі: що їй загрожує

STYLERЖиття    27.04.2019 - 21:58
Сутенерка з РФ "промишляла" в Дніпрі: що їй загрожує
Ілюстративне фото: Наручники (РБК-Україна)

Громадянку РФ зі співмешканцем помістили під варту

Поліція затримала громадянку Російської Федерації, яка в Дніпрі займалася пошуками дівчат для заняття проституцією. Разом із сутенеркою також затримали і її співмешканця. Про це повідомили в прес-службі ГУ Нацполіції в області.

Зазначається, що злочинці шукали дівчат у віці від 18-ти до 35-ти років, яких схиляли до заняття проституцією.

Зловмисників викрили і затримали працівники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП в Дніпропетровській області.

Росіянка перебувала в Україні незаконно.

"В рамках відкритого кримінального провадження за ч. ст 2. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією), було проведено 3 обшуки за місцем проживання підозрюваних", - повідомили в поліції.

Сутенерка з РФ &quot;промишляла&quot; в Дніпрі: що їй загрожує

Фото: поліція

Також зазначається, що під час слідчих дій поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, електронні носії та інші речові докази вини підозрюваних.

Наразі фігурантів справи помістили під варту. Триває досудове розслідування.

Злочинцям загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Як повідомлялося раніше, у грудні оперативники та бійці спецпідрозділу КОРД в Літинському районі затримали іноземця-сутенера. Чоловік орендував мотель і змушував молодих дівчат надавати послуги сексуального характеру далекобійникам.

Також ми писали про те, що в Києві викрили сутенерів, які готували до продажу в сексуальне рабство групу українок.

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