"Тактика випаленої землі": на росТБ видали новий божевільний фейк (відео)

На пропагандистському телеканалі зробили чергову фейкову заяву

В ефірі російського пропагандистського телеканалу журналістка з України Олена Бойко, яка зараз живе в Росії, заявила, що українська сторона веде "тактику випаленої землі", "прибирає мирне населення Донбасу", а потім "заселить туди вихідців із Західної України". Відповідне відео опублікував український політолог Сергій Запорожський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Я уявляю, як сотні тисяч львів'ян, ужгородців, лучан і тернополян наввипередки будуть нестися, щоб освоїти Горлівку..." - відзначив Запорожський.

"Для чого свідомо обстрілюються мирні житлові квартали? Є вже в Горлівці вулиці, де немає нічого. Вулиці повністю спалені, знищені. Це тактика випаленої землі - прибрати звідти мирне населення, зайняти ці позиції та згодом населити це вихідцями із Західної України, які, звичайно, з радістю підуть освоювати", - сказала Бойко під час виступу на російському пропагандистському телеканалі "Звезда".

Черговий хіт від форточницы))) Я уявляю, як сотні тисяч львів'ян, ужгородців, лучан і тернополян наввипередки будуть нестися, щоб освоїти Горлівку... Опубліковано Сергеєм Запорізьким 28 травня 2018 р.

Відео: Олена Бойко на росТБ (facebook.com/Dneproges)

Скріншот поста (facebook.com/Dneproges)

Відео прокоментували користувачі мережі:

"Немає межі дебілізму".

"Шедевр".

"В голові у цієї дурепи майонез".

Скріншот коментарів (facebook.com/Dneproges)

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