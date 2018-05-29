"Тактика выжженной земли": на росТВ выдали новый безумный фейк (видео)

На пропагандистском телеканале сделали очередное фейковое заявление

В эфире российского пропагандистского телеканала журналистка из Украины Елена Бойко, которая сейчас живет в России, заявила, что украинская сторона ведет "тактику выжженной земли", "убирает мирное население Донбасса", а потом "заселит туда выходцев из Западной Украины". Соответствующее видео опубликовал украинский политолог Сергей Запорожский на своей странице в соцсети Facebook.

"Я представляю, как сотни тысяч львовян, ужгородцев, лучан и тернопольчан наперегонки будут нестись, чтобы освоить Горловку..." - отметил Запорожский.

"Для чего осознанно обстреливаются мирные жилые кварталы? Есть уже в Горловке улицы, где нет ничего. Улицы полностью сожженные, уничтоженные. Это тактика выжженной земли - убрать оттуда мирное население, занять эти позиции и впоследствии населить это выходцами с Западной Украины, которые, конечно, с радостью пойдут осваивать", - сказала Бойко во время выступления на российском пропагандистском телеканале "Звезда".

Очередной хит от форточницы))) Я представляю, как сотни тысяч львовян, ужгородцев, лучан и тернопольчан наперегонки будут нестись, чтобы освоить Горловку... Опубліковано Сергеєм Запорожским 28 травня 2018 р.

Видео: Елена Бойко на росТВ (facebook.com/Dneproges)

Скриншот поста (facebook.com/Dneproges)

Видео прокомментировали пользователи сети:

"Нет предела дебилизму".

"Шедевр".

"В голове у этой дуры майонез".

Скриншот комментариев (facebook.com/Dneproges)

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