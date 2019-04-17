Темний ельф з Тернополя зізнався мамі у вбивстві тату-майстрині: подробиці

Вбивця тату-майстрині Тетяни Подвашецької зізнався у злочині своїй матері. 26-річний Андрій Горбатюк з Тернополя із зовнішністю демона зараз у розшуку. Мама підозрюваного розповіла, що він нібито попрямував у сторону Львова автобусом, передає видання "Тернополяни".

Водночас є інформація про те, що підозрюваного бачили в Тернополі.

Андрій Горбатюк підозрюється у вбивстві (фото з відкритих джерел)

Злочин стався в ніч проти 16 квітня в квартирі за адресою вулиця Леся Курбаса, 9. Тіло 27-річної жертви виявили в калюжі крові - Тетяні завдали кілька ударів ножем.

Загибла дівчина була відомою серед тернополян і мала багато фоловерів у соцмережах. Значна частина тіла Тетяни була в татуюваннях.

Тетяна Подвашецька була тату-майстриня у Тернополі (фото з соцмережі)

Горбатюк та Подвашецька були знайомими.

Як пишуть місцеві ЗМІ, мати Андрія знала про злочин. Жінка зізналася правоохоронцям, що в ту ніч її син повернувся додому і повідомив, що вбив Тетяну.

Андрій Горбатюк (фото з відкритих джерел)

Після цього взяв з дому кілька сотень доларів, переодягнувся і пішов з квартири.

Раніше повідомлялося, що поліція розшукує Андрія Горбатюка і просить всіх, хто може знати про його місцезнаходження, повідомити за номерами (0352) 27-11-70, (0352) 27-12-58, 067-471-66-23 або 102.

У молодого чоловіка нарощені ікла, розрізаний язик, щоб він нагадував зміїний, також він носить контактні лінзи, а очні яблука пофарбовані в чорний колір.

Андрій Горбатюк (фото з відкритих джерел)

Нагадаємо, що триває розшук чоловіка, який вбив хлопця одним ударом у столичному супермаркеті "Сільпо".

Також ми писали про те, що справу про вбивство у Києві ювеліра Сергія Кисельова розкрито. У поліції повідомили про те, що підозрювані збиралися підірвати друзів і родичів загиблого на кладовищі на 40-й день його смерті.