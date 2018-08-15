В Тернополі агресивна жінка накинулася на дитину біля місцевого фонтану

Колаж РБК-Україна

Неадекватна жінка вкинула телефон дівчинки у воду

В мережі житель Тернополя Володимир Кулак розповів, що в його місті агресивна жінка накидається на дітей, які підходять до фонтану на бульварі Вишневецького. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік розповів, що його донька хотіла просто змочити ноги в фонтані, як зненацька до неї підскочила неадекватна жінка і викинула дорогий смартфон у воду.

Фото: facebook.com/Kulak.74

"Тернополяни, будьте обережні! Ця неадекватна особа кинула у фонтан у воду смартфон моєї донечки, він вже не працює! У доньки шок! Вона сказала, що зуби повибиває малолітнім дітям. Бо вони у спеку ноги мочили в фонтані! Цю людину інколи в неділю бачу соборі св. ап. Петра (францискани), а ще частіше можна її побачити як вона кидається на дітей навколо фонтану навпроти 28 школи, це сторожовий пес того фонтану", - розповів він.

Фото: facebook.com/Kulak.74

Володимир бідкається, хто йому компенсує тепер збиток за зіпсований телефон.

"Це ще раз доказує, якщо на зло не звертати увагу, не карати, не реагувати - воно переходить всі межі, не далеко до того, що вона з ножем кинеться на дітей! Поліцію викликав, все оформили, але хто купить новий смартфон!? Не кажу вже про моральну травму! Ми ж тільки навесні купили новий, до речі донечка теж сама зібрала гроші на нього! Шок", – емоційно додав він.

Скріншот поста (facebook.com/Kulak.74)

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цю інформацію.

"Це якось неадекватно: ну намочила дитина ноги в фонтані, то й що. Навіщо вона чіплялася до телефона? Точно неадекватна", "Психів багато,може краще дурня обійти стороною", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/Kulak.74)

Раніше повідомлялося, що в Тернополі п'яна жінка вилетіла на тротуар (відео 18+).

Ще ми писали, що у Тернопільській області біля міста Бучач та села Звенигород сталася смертельна ДТП.

Крім того, ми повідомляли про те, що вчителька з Львівської області втратила в аварії трьох членів сім'ї.

Слово - не горобець, або смішні обмовки українських політиків