В Тернополе агрессивная женщина набросилась на ребенка возле местного фонтана

Коллаж РБК-Украина

Неадекватная женщина бросила телефон девочки в воду

В сети житель Тернополя Владимир Кулак рассказал, что в его городе агрессивная женщина набрасывается на детей, которые подходят к фонтану на бульваре Вишневецкого. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Мужчина рассказал, что его дочь хотела просто смочить ноги в фонтане, как вдруг к ней подскочила неадекватная женщина и выбросила дорогой смартфон в воду.

Фото: facebook.com/Kulak.74

"Горожане, будьте осторожны! Эта неадекватная особа бросила в фонтан в воду смартфон моей доченьки, он уже не работает! У дочки шок! Она сказала, что зубы повыбивает малолетним детям. Потому что они в жару ноги мочили в фонтане! Этого человека иногда в воскресенье вижу соборе св. ап. Петра (францисканы), а еще чаще можно ее увидеть как она бросается на детей вокруг фонтана напротив 28 школы, это сторожевой пес того фонтана", - рассказал он.

Фото: facebook.com/Kulak.74

Владимир жалуется, кто ему компенсирует теперь ущерб за испорченный телефон.

"Это еще раз доказывает, если на зло не обращать внимание, не наказывать, не реагировать - оно переходит все границы, не далеко до того, что она с ножом бросится на детей! Полицию вызвал, все оформили, но кто купит новый смартфон!? Не говорю уже о моральной травме! Мы же только весной купили новый, кстати доченька тоже сама собрала деньги на него! Шок", – эмоционально добавил он.

Скриншот поста (facebook.com/Kulak.74)

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на эту информацию.

"Это как-то неадекватно: ну намочила ребенок ноги в фонтане, и что. Зачем она цеплялась к телефону? Точно неадекватная", "Психов много,может лучше обойти дурака стороной", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/Kulak.74)

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