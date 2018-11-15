Їхав у рідне село: по-звірячому вбитий український військовий

Фото: РБК-Україна

З'ясовуються обставини трагедії

Вбили військовослужбовця ЗСУ Руслана Романюка. Про трагедію, яка сталася з жителем Тернопільщини, повідомив відомий священик Лановеччини Олексій Філюк у Facebook.

"Страшна новина сколихнула тільки що Лановеччину і нашу парафію! Жорстоко був вбитий контрактний військовослужбовець ЗСУ Руслан Романюк, який їхав у відпустку у своє рідне село Білозірка і так хотів побувати на молитві в своєму тихому сільському храмі! Вічна пам'ять!" - зазначено в повідомленні.

Скріншот поста: (facebook.com/Моя Лановеччина)

Інформацію про загибель військового підтвердив голова сільради села Білозірка Володимир Горносум. На даний момент з'ясовуються обставини трагедії.Також очікується офіційний коментар від правоохоронців. За попередньою інформацією, чоловіка вбили на вокзалі в місті Дніпро.

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Відео: РБК-Україна