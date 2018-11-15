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Їхав у рідне село: по-звірячому вбитий український військовий

STYLERЖиття    15.11.2018 - 15:07
Їхав у рідне село: по-звірячому вбитий український військовий
Фото: РБК-Україна

З'ясовуються обставини трагедії

Вбили військовослужбовця ЗСУ Руслана Романюка. Про трагедію, яка сталася з жителем Тернопільщини, повідомив відомий священик Лановеччини Олексій Філюк у Facebook.

"Страшна новина сколихнула тільки що Лановеччину і нашу парафію! Жорстоко був вбитий контрактний військовослужбовець ЗСУ Руслан Романюк, який їхав у відпустку у своє рідне село Білозірка і так хотів побувати на молитві в своєму тихому сільському храмі! Вічна пам'ять!" - зазначено в повідомленні.

Їхав у рідне село: по-звірячому вбитий український військовий

Скріншот поста: (facebook.com/Моя Лановеччина)

Інформацію про загибель військового підтвердив голова сільради села Білозірка Володимир Горносум. На даний момент з'ясовуються обставини трагедії.Також очікується офіційний коментар від правоохоронців. За попередньою інформацією, чоловіка вбили на вокзалі в місті Дніпро.

Нагадаємо, що після важкої хвороби помер ветеран АТО. Боєць Нацгвардії помер 13 листопада через важку хворобу - рак легень. Про це повідомили в Центрі допомоги учасникам АТО в Одеській області.

Ми писали, що батько загиблого в районі Світлодарської дуги на Донбасі військовослужбовця ЗСУ Романа Селіхова Павло назвав президента Російської Федерації Володимира Путіна своїм особистим ворогом і всіх українців.

Також ми писали про те, що в Україні на Донбасі загинули ще шестеро бійців ВСУ. Кожного загиблого під час операції Об'єднаних сил воїна назавжди записують у книгу пам'яті наших героїв.

Відео: РБК-Україна

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