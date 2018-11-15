Ехал в родное село: зверски убит украинский военный

Фото: РБК-Украина

Выясняются обстоятельства трагедии

Убили военнослужащего ВСУ Руслана Романюка. О трагедии, которая произошла с жителем Тернопольщины, сообщил известный священник Лановеччины Алексей Филюк в Facebook.

"Страшная новость всколыхнула только что Лановеччину и наш приход! Жестоко был убит контрактный военнослужащий ВСУ Руслан Романюк, который ехал в отпуск в свое родное село Белозерка и так хотел побывать на молитве в своем тихом сельском храме! Вечная память!" - указано в сообщении.

Скриншот поста: (facebook.com/Моя Лановеччина)

Информацию о гибели военного подтвердил председатель сельсовета села Белозерка Владимир Горносум. На данный момент выясняются обстоятельства трагедии.Также ожидается официальный комментарий от правоохранителей. По предварительной информации, мужчину убили на вокзале в городе Днепр.

Напомним, что после тяжелой болезни скончался ветеран АТО. Боец Нацгвардии умер 13 ноября из-за тяжелой болезни - рака легких. Об этом сообщили в Центре помощи участникам АТО в Одесской области.

Мы писали, что отец погибшего в районе Светлодарской дуги на Донбассе военнослужащего ВСУ Романа Селихова Павел назвал президента Российской Федерации Владимира Путина своим личным врагом и всех украинцев.

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Видео: РБК-Украина