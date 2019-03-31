ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

The Rolling Stones перенесли 17 концертів: що сталося

STYLERЖиття    31.03.2019 - 09:15
The Rolling Stones перенесли 17 концертів: що сталося
The Rolling Stones (Колаж РБК-Україна)

The Rolling Stones перенесли двомісячний тур

Легендарна група The Rolling Stones перенесла 17 концертів, які повинні були відбутися в рамках туру по Північній Америці. Причину перенесення повідомив фронтмен групи Мік Джаггер на своїй сторінці в Twitter.

Тур по містах Північної Америки повинен був відбутися в період з квітня по липень 2019 року. В рамках туру було заплановано 17 концертів. Проте всі вони будуть скасовані і відкладені на невизначений час через хворобу Міка Джаггера. Про це рок-музикант написав на своїй сторінці і приніс вибачення своїм шанувальникам.

"Всім шанувальникам в США і Канаді, які купили квитки — вибачте. Мені дуже шкода, що я так вас підвів. Я страшенно засмучений необхідністю відкласти тур, але я постараюся повернутися на сцену як можна швидше. Ще раз, величезні вибачення всім", — написав Джаггер.

The Rolling Stones перенесли 17 концертів: що сталося

Скріншот поста (twitter.com/MickJagger)

Як повідомили представники групи, Міку Джаггеру лікарі порекомендували відкласти тур, щоб пройти комплексне лікування. Про яке захворювання йде мова – не повідомляється.

"Лікарі порадили Міку не їхати в тур найближчим часом, так як йому потрібно лікування. Вони очікують повного одужання, щоб він міг повернутися на сцену як можна швидше", - йдеться в заяві групи.

Нагадаємо, Міку Джаггеру в липні виповниться 76 років.

The Rolling Stones перенесли 17 концертів: що сталося

Мік Джаггер (twitter.com/MickJagger)

До речі, раніше ми писали про те, що в автокатастрофі загинула відома рок-група.

А також розповідали про те, що помер один з легендарних рок-гітаристів, який співпрацював з Оззі Осборном.

Ще один в колекцію: Пугачова хотіла закрутити роман з молодою рок-зіркою Фронтмен легендарної рок-групи серйозно хворий
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить голосування за президента України Рейтинги кандидатів
Новини України рок-музыкант
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся