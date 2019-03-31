The Rolling Stones перенесли 17 концертів: що сталося

The Rolling Stones (Колаж РБК-Україна)

The Rolling Stones перенесли двомісячний тур

Легендарна група The Rolling Stones перенесла 17 концертів, які повинні були відбутися в рамках туру по Північній Америці. Причину перенесення повідомив фронтмен групи Мік Джаггер на своїй сторінці в Twitter.

Тур по містах Північної Америки повинен був відбутися в період з квітня по липень 2019 року. В рамках туру було заплановано 17 концертів. Проте всі вони будуть скасовані і відкладені на невизначений час через хворобу Міка Джаггера. Про це рок-музикант написав на своїй сторінці і приніс вибачення своїм шанувальникам.

"Всім шанувальникам в США і Канаді, які купили квитки — вибачте. Мені дуже шкода, що я так вас підвів. Я страшенно засмучений необхідністю відкласти тур, але я постараюся повернутися на сцену як можна швидше. Ще раз, величезні вибачення всім", — написав Джаггер.

Скріншот поста (twitter.com/MickJagger)

Як повідомили представники групи, Міку Джаггеру лікарі порекомендували відкласти тур, щоб пройти комплексне лікування. Про яке захворювання йде мова – не повідомляється.

"Лікарі порадили Міку не їхати в тур найближчим часом, так як йому потрібно лікування. Вони очікують повного одужання, щоб він міг повернутися на сцену як можна швидше", - йдеться в заяві групи.

Нагадаємо, Міку Джаггеру в липні виповниться 76 років.

Мік Джаггер (twitter.com/MickJagger)

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