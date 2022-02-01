Топ-5 помилок, які призводять до невдач у житті: їх робить кожен

Життєві невдачі про всіх фронтах - в особистому житті, в питаннях самореалізації та фінансовій сфері здатні вибити з колії кого завгодно, але варто шукати причини, а не засмучуватися через наслідки.
Психолог Влада Попутаровська на сторінці в Instagram назвала топ-5 причин невдач, які істотно ускладнюють життя і гальмують успіх.
1. Відсутність віри, що вийде
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Не вірю = не роблю = немає результату = я так і знав!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Установка:
Поведінка: людина не вірить, що отримає необхідне, не буде тягнутися до того, чого потребує і не буде домагатися цього.
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2. Відсутність дій
Установка:
Це люди, які постійно вивчають, як зайти у воду, щоб поплисти, вивчають безліч технік, але ... не заходять. Теоретики, які так і не дісталися до практики.
3. Інфантилізм
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Установка:
Інфантилізм у дорослому віці виглядає як мислення жертви - "я не...", а далі:
4. Горезвісна відповідальність
Багата людина завжди тягне її на собі:
У чому суть: якщо ти - причина того, що з тобою відбувається, значить, ти можеш повернути все на 180 градусів!
5. Сценарій
Вся справа в силі звички. По-іншому людина не знає і не вміє, як думати та чинити. Все життя так живе. І інші так живуть. Інших схем немає.
Варто розширити рамки сприйняття. Навколо - вагон інформації та прикладів. Психолог поділилася простою вправою, яка допоможе змінити деструктивний сценарій життя.
Ілюстративне фото (instagram.com/vladaolegovna)
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