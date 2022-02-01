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Топ-5 помилок, які призводять до невдач у житті: їх робить кожен

Автор: Styler

Життєві невдачі про всіх фронтах - в особистому житті, в питаннях самореалізації та фінансовій сфері здатні вибити з колії кого завгодно, але варто шукати причини, а не засмучуватися через наслідки.

Психолог Влада Попутаровська на сторінці в Instagram назвала топ-5 причин невдач, які істотно ускладнюють життя і гальмують успіх.

1. Відсутність віри, що вийде

Не вірю = не роблю = немає результату = я так і знав!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Установка:

  • "у Всесвіті недостатньо ресурсу для мене"
  • "навіщо просити / робити - все одно не дадуть / не буде"
  • навіть якщо попрошу - не отримаю
  • отримаю не те / недостатньо
  • всі інші отримують те, що їм потрібно, і тільки я повинен обходиться без цього і т. д.

Поведінка: людина не вірить, що отримає необхідне, не буде тягнутися до того, чого потребує і не буде домагатися цього.

2. Відсутність дій

Установка:

  • Все розумію. Все знаю. Не роблю.

Це люди, які постійно вивчають, як зайти у воду, щоб поплисти, вивчають безліч технік, але ... не заходять. Теоретики, які так і не дісталися до практики.

3. Інфантилізм

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Установка:

  • Мені дуже хочеться всіх жаліти
  • Я дуже люблю кожного котика

Інфантилізм у дорослому віці виглядає як мислення жертви - "я не...", а далі:

  • Я не можу
  • Я не знаю
  • Я не встигаю
  • Я не справляюся, і т. д.

4. Горезвісна відповідальність

Багата людина завжди тягне її на собі:

  • Якщо не вийшло - вона винна
  • Якщо вийшло - теж її заслуга
  • Якщо часу немає - ти сам собі це організував
  • Робота не влаштовує - ти сам її вибрав
  • Грошей не вистачає - ти не розібрався
  • Вигорання - ти себе сюди привів

У чому суть: якщо ти - причина того, що з тобою відбувається, значить, ти можеш повернути все на 180 градусів!

5. Сценарій

Вся справа в силі звички. По-іншому людина не знає і не вміє, як думати та чинити. Все життя так живе. І інші так живуть. Інших схем немає.

Варто розширити рамки сприйняття. Навколо - вагон інформації та прикладів. Психолог поділилася простою вправою, яка допоможе змінити деструктивний сценарій життя.

Ілюстративне фото (instagram.com/vladaolegovna)

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, які ознаки вказують на готовність до нових стосунків.

Також ми писали про п'ять ознак того, що людина імітує емоції.

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