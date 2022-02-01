Топ-5 ошибок, которые приводят к неудачам в жизни: их совершает каждый

Жизненные неудачи о всем фронтам – в личной жизни, в вопросах самореализации и финансовой сфере способны выбить из колеи кого угодно, но стоит искать причины, а не расстраиваться из-за последствий.
Психолог Влада Попутаровская на странице в Instagram назвала топ-5 причин неудач, которые существенно усложняют жизнь и тормозят успех.
1. Отсутствие веры, что получится
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Не верю = не делаю = нет результата = я так и знал!
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Установки:
Поведение: человек не верит, что получит необходимое, не будет тянуться к тому, в чем нуждается и не будет добиваться этого.
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2. Отсутствие действий
Установки:
Это люди, которые постоянно изучают, как зайти в воду, чтобы поплыть, изучают множество техник, но … не заходят. Теоретики, которые так и не добрались до практики.
3. Инфантилизм
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Установки:
Инфантилизм во взрослом возрасте выглядит как мышление жертвы – "я не...", а дальше:
4. Пресловутая ответственность
Богатый человек всегда тащит ее на себе:
В чем суть: если ты - причина того, что с тобой происходит, значит, ты можешь повернуть все на 180 градусов!
5. Сценарии
Все дело в силе привычки. По-другому человек не знает и не умеет, как думать и поступать. Всю жизнь так живет. И другие так живут. Иных схем нет.
Стоит расширить рамки восприятия. Вокруг – вагон информации и примеров. Психолог поделилась простым упражнением, которое поможет изменить деструктивный сценарий жизни.
Иллюстративное фото (instagram.com/vladaolegovna)
Напомним, что ранее мы рассказывали о том, какие признаки указывают на готовность к новым отношениям.
Также мы писали о пяти признаках того, что человек имитирует эмоции.