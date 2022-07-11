RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Традиційні коржики на Петра і Павла: як спекти старовинні українські мандрики

Фото: Рецепт традиційних мандриків на Петра і Павла (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Мандрики або мандриги - це старовинні українські коржики. Ними пригощають на Петра і Павла 12 липня. Мандрики бувають з ягодами, медом, фруктами або варенням.

Як приготувати старовинні українські мандрики - читайте в матеріалі нижче.

Мандрики були їжею мандрівників і під час подорожі у багатьох вони були з собою. Ще мандриками пригощали пастухів.

Ці коржики пов'язують з апостолами Петром і Павлом, у яких зозуля вкрала одну мандрику. За це Бог покарав зозулю - вона перестала кувати та в народі говорили "зозуля мандриком вдавилася", якщо після Петра і Павла 12 липня її не було чутно. До речі, ця прикмета говорить про неприємності.

Для начинки в мандрики додають варення, ягоди або фрукти, а зверху коржики змащують медом.

Інгредієнти:

  • Вершкове масло - 100 г
  • Сметана - 100 г
  • Цукор - 70 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Сода - 1\ 2 ч. ложки
  • Сіль - 1\ 2 ч. ложки
  • Борошно - 320 г

Для начинки:

  • Сир - 400 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Сметана - 50 г
  • Вершкове масло - 50 г
  • Цукор - 1-2 ст. ложки
  • Борошно - 2 ст. ложки
  • Ягоди - 50-100 г

Спосіб приготування

Масло нарізати шматочками та викласти в миску. Додати сметану і цукор і все гарненько розтерти. Вбити одне яйце і знову добре вимішати. Потім додати 1\ 2 чайної ложки соди та 1\ 2 чайної ложки солі. І знову добре вимішати, а потім додати борошно.

Замішуємо круте та еластичне тісто. Тісто прибираємо на пів години в холодильник.

Поки тісто стоїть в холодильнику, робимо начинку. Висипаємо в миску сир, вбиваємо туди одне яйце, додаємо 50 г сметани та 50 г вершкового масла. Додаємо цукор до свого смаку - 1-2 столових ложки та добре вимішуємо. Додаємо дрібку солі.

Щоб начинка була густа, можна додати 2 ст.ложки борошна. Ще в начинку насипаємо ягоди - які є під рукою (вишня, малина). Начинку добре перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин.

Дістаємо тісто і ділимо його на 10 частин. Кожен шматочок розгортаємо і надаємо круглу форму. Краї форми загинаємо, щоб вийшла кошик.

Застеляємо деко пергаментним папером і викладаємо кошики. Всередину кожної кошички кладемо начинку.

Випікати приблизно 30 хвилин при температурі 180 градусів. Можна коригувати час і температуру - в залежності від вашої духовки.

До речі, раніше ми розповідали про те, як приготувати класичний Яворівський пиріг за рецептом пані Стефи.

А також ми давали рецепт швидкої маринованої цибулі.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептПетра и ПавлаРецепти