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Традиционные коржики на Петра и Павла: как испечь старинные украинские мандрыки

Фото: Рецепт традиционных мандрыков на Петра и Павла (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Мандрыки или мандрыги - это старинные украинские коржики. Ими угощают на Петра и Павла 12 июля. Мандрыки бывают с ягодами, медом, фруктами или вареньем.

Как приготовить старинные украинские мандрыки - читайте в материале ниже.

Мандрыки были пищей путешественников и во время странствий у многих путников они были с собой. Еще мандрыками угощали пастухов.

Эти коржики связывают с апостолами Петром и Павлом, у которых кукушка украла одну мандрыку. За это Бог наказал кукушку - она перестала куковать и в народе говорили "кукушка мандрыком подавилась", если после Петра и Павла 12 июля ее не было слышно. Кстати, эта примета говорит о неприятностях.

Для начинки в мандрыки добавляют варенье, ягоды или фрукты, а сверху коржики смазывают медом.

Ингредиенты:

  • Сливочное масло - 100 г
  • Сметана - 100 г
  • Сахар - 70 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сода - 1\2 ч. ложки
  • Соль - 1\2 ч. ложки
  • Мука - 320 г

Для начинки:

  • Творог - 400 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сметана - 50 г
  • Сливочное масло - 50 г
  • Сахар - 1-2 ст. ложки
  • Мука - 2 ст. ложки
  • Ягоды - 50-100 г

Способ приготовления

Масло нарезать кусочками и выложить в миску. Добавить сметану и сахар и все хорошенько растереть. Вбить одно яйцо и снова хорошо вымешать. Потом добавить 1\2 чайной ложки соды и 1\2 чайной ложки соли. И снова хорошо вымешать, а потом добавить муку.

Замешиваем крутое и эластичное тесто. Тесто убираем на полчаса в холодильник.

Пока тесто стоит в холодильнике, делаем начинку. Высыпаем в миску творог, вбиваем туда одно яйцо, добавляем 50 г сметаны и 50 г сливочного масла. Добавляем сахар по вкусу - 1-2 столовых ложки и хорошо вымешиваем. Добавляем щепотку соли.

Чтобы начинка была густая, можно добавить 2 ст. ложки муки. Еще в начинку насыпаем ягоды - какие есть под рукой (вишня, малина). Начинку хорошо перемешиваем и оставляем на 30 минут.

Достаем тесто и делим его на 10 частей. Каждый кусочек раскатываем и придаем круглую форму. Края формы загибаем, чтобы получилась корзиночка.

Застилаем противень пергаментной бумагой и выкладываем корзинки. Внутрь каждой корзиночки кладем начинку.

Выпекать приблизительно 30 минут при температуре 180 градусов. Можно корректировать время и температуру - в зависимости от вашей духовки.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как приготовить классический яворовский пирог по рецепту пани Стефы.

А также мы давали рецепт быстрого маринованного лука.

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