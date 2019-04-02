Трагічно загинув український футболіст: йому було лише 28

Сергій Довбун трагічно загинув у віці 28-ми років. Футболіст раніше виступав за команду "Гірник" (Кривий Ріг). Про смерть свого колишнього гравця повідомили в прес-службі команди.

За "Гірник" Сергій грав протягом двох років - з 2012 по 2014 рік. Він провів 50 матчів і відзначився трьома забитими голами. Що стосується інших команд, то Довбун в основному виступав за дублюючі склади.

Відомо, що менше місяця тому футболіст відсвяткував своє 28-річчя. Про причини загибелі футболіста поки не повідомляється.

"Футбольний клуб "Гірник" з болем у серці повідомляє про трагічний відхід з життя свого екс-футболіста 2012-2014 рр. Сергія Довбуна. Сергій був світлою людиною, справжнім професіоналом, а його усмішка назавжди залишиться у пам'яті кожного з нас. ФК "Гірник" висловлює свої глибокі співчуття рідним та близьким Сергія. Світла пам'ять", - сказано на сайті футбольного клубу.

Сергій Довбун помер - що відомо про українського футболіста (фото: fcgornyak.dp.ua)

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