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Завжди допомагав людям: помер відомий російський актор

STYLERЖиття    02.04.2019 - 10:29
Завжди допомагав людям: помер відомий російський актор
Олександр Васильєв помер - біографія і причини смерті актора (ілюстративне фото: УНІАН)

Олександра Васильєва пам'ятають, як життєрадісну і добру людину

Олександр Васильєв помер у Санкт-Петербурзі у віці 60-ти років. Актор прославився ролями у колись дуже популярних серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Бандитський Петербург". Про це повідомляють росЗМІ.

Відомо, що Васильєв помер в неділю, 31 березня, після довгої і тривалої хвороби. Його поховають 3 квітня на Смоленському кладовищі.

Олександр Васильєв був актором, а також режисером і директором картин кіностудії "Ленфільм".

Представники кіностудії розповіли, що він був життєрадісною, уважною людиною і завжди був готовий прийти на допомогу. За свою акторську кар'єру він взяв участь у 25-ти проектах.

Олександр Васильєв знявся в картинах "Особливості національного полювання", "Блокпост", а також в серіалах "Агент національної безпеки", "Чорний ворон", "Бандитський Петербург", "Вулиці розбитих ліхтарів", "Мажор" і багатьох інших.

Завжди допомагав людям: помер відомий російський актор

Олександр Васильєв помер - біографія і причини смерті актора (фото: росЗМІ)

Нагадаємо, у Львові трагічно загинула відома художниця, засновниця і директор "Школи сучасних мистецтв" Оксана Бондарук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що померла знаменита українська актриса Зінаїда Цесаренко, яка більше 50-ти років присвятила службі в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

А також інформували про те, що у родині співачки і політика Анастасії Приходько сталося страшне горе.

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