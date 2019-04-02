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Всегда помогал людям: умер известный российский актер

STYLERЖизнь    02.04.2019 - 10:29
Всегда помогал людям: умер известный российский актер
Александр Васильев умер - биография и причины смерти актера (иллюстративное фото: УНИАН)

Александра Васильева помнят, как жизнерадостного и доброго человека

Александр Васильев скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 60-ти лет. Актер прославился ролями в некогда очень популярных сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург". Об этом сообщают росСМИ.

Известно, что Васильев скончался в воскресенье 31 марта после долгой и продолжительной болезни. Его похоронят 3 апреля на Смоленском кладбище.

Александр Васильев был актером, а также режиссером и директором картин киностудии "Ленфильм".

Представители киностудии рассказали, что он был жизнерадостным, внимательным и всегда готовым прийти на помощь человеком. За свою актерскую карьеру он принял участие в 25-ти проектах. 

Александр Васильев снялся в картинах "Особенности национальной охоты", "Блокпост", а также в сериалах "Агент национальной безопасности", "Черный ворон", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Мажор" и многих других.

Всегда помогал людям: умер известный российский актер

Александр Васильев умер - биография и причины смерти актера (фото: росСМИ)

Напомним, во Львове трагически погибла известная художница, основательница и директор "Школы современных искусств" Оксана Бондарук.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умерла знаменитая украинская актриса Зинаида Цесаренко, которая более 50-ти лет посвятила службе в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

А также информировали о том, что в семье певицы и политика Анастасии Приходько произошло страшное горе.

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