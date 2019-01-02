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Троє дітей залишилися сиротами: у Львівській області під час пологів померла породілля

STYLERЖиття    02.01.2019 - 17:43

Відео: (YouTube/Подробиці)

У Львівській області під час кесаревого розтину померла 28-річна породілля. Протипоказань до операції у жінки не було, а пологи приймав досвідчений лікар з 30-річним стажем. Про це повідомили журналісти в сюжеті Подробиці.

Дитина народилася здоровою, а ось жінці вижити не вдалося. Троє дітей залишилися сиротами. Лікарі подробиці не розголошують, проте запевняють, що під час операції жодних порушень помічено не було.

На роботі лікаря-анестезіолога немає, а колеги-медики кажуть, що у нього вихідний. Як з'ясувалося пізніше, лікар-анестезіолог написав заяву на звільнення за угодою сторін. Однак пояснюватися він не хоче, а телефон вимкнув.

Троє дітей залишилися сиротами: у Львівській області під час пологів померла породілляСкріншот відео: (YouTube/Подробиці)

Разом з ним заяву написав головний лікар Жидачівської лікарні. "Саме я не можу говорити зараз, тому що буде наказ на службове розслідування. Був розтин, патологічний розтин, будуть відповідні висновки і висновки, хто винен", - прокоментував він ситуацію.

В поліцію із заявою про смерть породіллі ніхто не звертався. Проте правоохоронцям вдалося дізнатися про загибель і відкрити кримінальне провадження. Між тим новонароджене немовля під наглядом львівських медиків в реанімації. Стан дівчинки стабільний. Після повного одужання долею дитини займуться соціальні служби.

Нагадаємо, що на Волині в селі Купичев раптово померло 8-місячне немовля. На даний момент медики, а також слідчі Володимир-Волинської прокуратури встановлюють всі обставини події та з'ясовують, що могло стати причиною раптової загибелі дитини.

Раніше також повідомлялося, що в Києві кабіна мало не вбила няню разом з маленькою дитиною. Це сталося у Дарницькому районі Києва по вулиці Руденко, 6.

Ми також повідомляли про те, що новонароджена дитина померла від страшного вірусу. Дівчинка прожила кілька тижнів.

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