Трое детей остались сиротами: во Львовской области во время родов умерла роженица

Видео: (YouTube/Подробности)

Во Львовской области во время кесарева сечения умерла 28-летняя роженица. Противопоказаний к операции у женщины не было, а роды принимал опытный врач с 30-летним стажем. Об этом сообщили журналисты в сюжете Подробности.

Ребенок родился здоровым, а вот женщине выжить не удалось. Трое детей остались сиротами. Врачи подробности не разглашают, однако уверяют, что во время операции никаких нарушений замечено не было.

На работе врача-анестезиолога нет, а коллеги-медики говорят, что у него выходной. Как выяснилось позже, врач-анестезиолог написал заявление на увольнение по соглашению сторон. Однако объясняться он не хочет, а телефон выключил.

Скриншот видео: (YouTube/Подробности)

Вместе с ним заявление написал главный врач Жидачевской больницы. "Именно я не могу говорить сейчас, потому что будет приказ на служебное расследование. Было вскрытие, патологическое вскрытие, будут соответствующие выводы и выводы, кто виноват", - прокомментировал он ситуацию.

В полицию с заявлением о смерти роженицы никто не обращался. Однако правоохранителям удалось узнать о гибели и открыть уголовное производство. Между тем новорожденный младенец под наблюдением львовских медиков в реанимации. Состояние девочки стабильное. После полного выздоровления судьбой ребенка займутся социальные службы.

Напомним, что на Волыни в селе Купичев внезапно скончался 8-месячный младенец. На данный момент медики, а также следователи Владимир-Волынской прокуратуры устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют, что могло стать причиной внезапной гибели ребенка.

Ранее также сообщалось, что в Киеве кабина чуть не убила няню вместе с маленьким ребенком. Это произошло в Дарницком районе Киева по улице Руденко, 6.

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