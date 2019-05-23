Лобода викликала фурор в мережі своїм виглядом (фото)

Світлана Лобода продовжує епатувати публіку. На цей раз українська співачка виставила нове фото в Instagram, на якому вона стоїть в чорних трусах і в чорному шкіряному бюстгальтері.

На фотографії Лобода стоїть на природі і прикриває очі рукою, хоча на ній надіті сонцезахисні окуляри.

"Guten Morgen" (Доброго ранку), - написала співачка.

Світлана Лобода шокувала мережа своїм виглядом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі мережі також прокоментували її фотографію.

Такі труси навіть Лободу зіпсують;

Шок і кому це подобається? Просто лестять;

Труханы;

Ось це я розумію guten morgen;

Скріншот з Instagram

Чого на німецький перейшли?

Боже, яка ви прекрасна і вам добрий ранок;

Все на показ ніякої жіночої інтриги. Як всі інші. Шкода, адже красива жінка;

Світлана!!! Ви сама прекрасна квітка на цій клумбі!

Господи, що за рот?

Скріншот з Instagram

Супер, Світла!

Вогонь;

Ідеально;

Фігура нереальна;

Батоги тільки не вистачає!!!

Нагадаємо, що Лободу помітили з таємничим незнайомцем, який обійняв співачку однією рукою за плече.

Раніше повідомлялося про те, що Лободу рознесли за несмак. Співачка виставила знімок в білому спортивному костюмі.