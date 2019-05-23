Лобода викликала фурор в мережі своїм виглядом (фото)

Лобода шокувала користувачів мережі
Світлана Лобода продовжує епатувати публіку. На цей раз українська співачка виставила нове фото в Instagram, на якому вона стоїть в чорних трусах і в чорному шкіряному бюстгальтері.
На фотографії Лобода стоїть на природі і прикриває очі рукою, хоча на ній надіті сонцезахисні окуляри.
"Guten Morgen" (Доброго ранку), - написала співачка.
Світлана Лобода шокувала мережа своїм виглядом (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Користувачі мережі також прокоментували її фотографію.
Скріншот з Instagram
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, що Лободу помітили з таємничим незнайомцем, який обійняв співачку однією рукою за плече.
Раніше повідомлялося про те, що Лободу рознесли за несмак. Співачка виставила знімок в білому спортивному костюмі.