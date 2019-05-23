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Лобода вызвала фурор в сети своим видом (фото)


Лобода шокировала пользователей сети

Светлана Лобода продолжает эпатировать публику. На этот раз украинская певица выставила новое фото в Instagram, на котором она стоит в черных трусах и в черном кожаном бюстгальтере.

На фотографии Лобода стоит на природе и прикрывает глаза рукой, хотя на ней надеты солнцезащитные очки.

"Guten Morgen" (Доброе утро), - написала певица.

Светлана Лобода взбудоражила сеть своим видом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи сети также прокомментировали ее фотографию.

  • Такие трусы даже Лободу испортят;
  • Шок и кому это нравится? Просто льстят;
  • Труханы;
  • Вот это я понимаю guten morgen;

Скриншот с Instagram

  • Чего на немецкий перешли?
  • Боже, какая вы прекрасная и вам доброе утро;
  • Все на показ никакой женской интриги. Как все остальные. Жаль, а ведь красивая женщина;
  • Светлана!!! Вы самый прекрасный цветок на этой клумбе!
  • Господи, что за рот?

Скриншот с Instagram

  • Супер, Света!
  • Огонь;
  • Идеально;
  • Фигура нереальная;
  • Плетки только не хватает!!!

Напомним, что Лободу заметили с таинственным незнакомцем, который обнял певицу одной рукой за плечо.

Ранее сообщалось о том, что Лободу разнесли за безвкусицу. Певица выставила снимок в спортивном белом костюме.

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