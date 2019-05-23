Лобода вызвала фурор в сети своим видом (фото)

Светлана Лобода продолжает эпатировать публику. На этот раз украинская певица выставила новое фото в Instagram, на котором она стоит в черных трусах и в черном кожаном бюстгальтере.

На фотографии Лобода стоит на природе и прикрывает глаза рукой, хотя на ней надеты солнцезащитные очки.

"Guten Morgen" (Доброе утро), - написала певица.

Светлана Лобода взбудоражила сеть своим видом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи сети также прокомментировали ее фотографию.

Такие трусы даже Лободу испортят;

Шок и кому это нравится? Просто льстят;

Труханы;

Вот это я понимаю guten morgen;

Скриншот с Instagram

Чего на немецкий перешли?

Боже, какая вы прекрасная и вам доброе утро;

Все на показ никакой женской интриги. Как все остальные. Жаль, а ведь красивая женщина;

Светлана!!! Вы самый прекрасный цветок на этой клумбе!

Господи, что за рот?

Скриншот с Instagram

Супер, Света!

Огонь;

Идеально;

Фигура нереальная;

Плетки только не хватает!!!

Напомним, что Лободу заметили с таинственным незнакомцем, который обнял певицу одной рукой за плечо.

Ранее сообщалось о том, что Лободу разнесли за безвкусицу. Певица выставила снимок в спортивном белом костюме.