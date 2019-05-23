Лобода вызвала фурор в сети своим видом (фото)

Лобода шокировала пользователей сети
Светлана Лобода продолжает эпатировать публику. На этот раз украинская певица выставила новое фото в Instagram, на котором она стоит в черных трусах и в черном кожаном бюстгальтере.
На фотографии Лобода стоит на природе и прикрывает глаза рукой, хотя на ней надеты солнцезащитные очки.
"Guten Morgen" (Доброе утро), - написала певица.
Светлана Лобода взбудоражила сеть своим видом (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Пользователи сети также прокомментировали ее фотографию.
Скриншот с Instagram
Скриншот с Instagram
Напомним, что Лободу заметили с таинственным незнакомцем, который обнял певицу одной рукой за плечо.
Ранее сообщалось о том, что Лободу разнесли за безвкусицу. Певица выставила снимок в спортивном белом костюме.