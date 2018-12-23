"Тут повний треш": в мережі показали зруйнований курорт в Криму

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Окупанти продовжують руйнувати півострів

Популярний блогер Олександр Гірський показав своїм передплатникам, у що анексований півострів Крим перетворився за період окупації. Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Коктебель катастрофічно деградує, а з нинішнім керівництвом селища тут повний треш. За чотири з половиною роки нічого абсолютно не зроблено, всі обіцянки кримської влади і особисто Сергія Аксьонова залишилися обіцянками", - сказав він.

Фото: анексований Крим (facebook.com/Александр Гірський)

Наприклад, стверджує блогер, окупанти шокували його реакцією на екологічну катастрофу.

"Навесні цього року сталася екологічна катастрофа, і реакція майже нульова. Днями вандали зруйнували частину набережної. Можливі різні причини. Судячи з того, що я побачив – методично руйнували, смакуючи свою підлість. Негідники", - підкреслив він.

Фото: анексований Крим (facebook.com/Олександр Гірський)

Нагадаємо, ми писали про те, що Путіна підловили на цинічній брехні про Крим.

Також повідомлялось, що співак, раніше підтримав Путіна, відмовився від концертів в Криму.

До цього ми розповідали про те, що мережа обурена новими фото з окупованого Криму.