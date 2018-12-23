"Тут полный трэш": в сети показали разрушенный курорт в Крыму

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Оккупанты продолжают разрушать полуостров

Популярный блогер Александр Горный показал своим подписчикам, во что аннексированный полуостров Крым превратился за период оккупации. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Коктебель катастрофически деградирует, а с нынешним руководством поселка тут полный трэш. За четыре с половиной года ничего абсолютно не сделано, все обещания крымских властей и лично Сергея Аксенова остались обещаниями", - сказал он.

Фото: аннексированный Крым (facebook.com/Александр Горный)

К примеру, утверждает блогер, оккупанты шокировали его реакцией на экологическую катастрофу.

"Весной этого года случилась экологическая катастрофа, и реакция почти нулевая. На днях вандалы разрушили часть набережной. Возможны разные причины. Судя по тому, что я увидел – разрушали методично, смакуя свою подлость. Негодяи", - подчеркнул он.

Фото: аннексированный Крым (facebook.com/Александр Горный)

Напомним, мы писали о том, что Путина подловили на циничном вранье о Крыме.

Также сообщалось, что певец, ранее поддержавший Путина, отказался от концертов в Крыму.

До этого мы рассказывали о том, что сеть возмущена новыми фото из оккупированного Крыма.