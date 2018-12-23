"Тут полный трэш": в сети показали разрушенный курорт в Крыму

Оккупанты продолжают разрушать полуостров
Популярный блогер Александр Горный показал своим подписчикам, во что аннексированный полуостров Крым превратился за период оккупации. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Коктебель катастрофически деградирует, а с нынешним руководством поселка тут полный трэш. За четыре с половиной года ничего абсолютно не сделано, все обещания крымских властей и лично Сергея Аксенова остались обещаниями", - сказал он.
Фото: аннексированный Крым (facebook.com/Александр Горный)
К примеру, утверждает блогер, оккупанты шокировали его реакцией на экологическую катастрофу.
"Весной этого года случилась экологическая катастрофа, и реакция почти нулевая. На днях вандалы разрушили часть набережной. Возможны разные причины. Судя по тому, что я увидел – разрушали методично, смакуя свою подлость. Негодяи", - подчеркнул он.
Фото: аннексированный Крым (facebook.com/Александр Горный)
Напомним, мы писали о том, что Путина подловили на циничном вранье о Крыме.
Также сообщалось, что певец, ранее поддержавший Путина, отказался от концертов в Крыму.
До этого мы рассказывали о том, что сеть возмущена новыми фото из оккупированного Крыма.