"Вбиває кошенят, виймаючи органи": у мережі з'явилися подробиці "жахливого хобі" шестирічної дівчинки

Фото: (pixabay.com)

Причиною шокуючих дій малолітньої дитини є агресія з боку матері

В соціальній мережі Facebook в співтоваристві dtp.kiev.ua жителі Києва обурюються: на вулицях абсолютно відкрито орудує маніяк-вбивця, який полює на дрібних тварин. На думку мешканки сусіднього будинку маніяком є 6-річна дівчинка з неблагополучної сім'ї.

Фото: (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"У нас в сусідньому будинку живе 6-ти річна дівчинка, у якої є жахливе хобі. Я б сказала, щоденна мета. Регулярно вона відшукує і вбиває кошенят. Ріже ножем, скручує шиї, выколює очі і т. д. Дівчинка живе з мамою, яка зловживає алкоголем. Постійно брудна і без нагляду. З трьох років її бачили одну на вулиці ночами. Мати регулярно її б'є. І чим більше вона її б'є, тим більше у дівчинки бажання вбивати. Раніше це були пташенята голубів, тепер це кошенята. Але вона вже почала переходити на собак. Один раз доклала ножик дитині до горла. Як це зупинити? У нас тут живе малолітній маніяк з реальними психічними відхиленнями. З матір'ю говорити неможливо - вона неадекватна та агресивна. Дівчинка в садок не ходила. В школу, мабуть, теж поки не збирається. Мати постійно приводить додому різних чоловіків. Часто в ці моменти Вероніку виганяють на вулицю. Допоможіть вирішити це питання! Дівчинку треба ізолювати від горе-матері і провести серйозну психологічну роботу. Її бажання вбивати стрімко прогресує. Є у них ще хлопчик 14 років. Але того взагалі давно не бачили, він додому не приходить. До слідчого зверталися, заяву в поліцію писали, але поки нічого позитивного. Повинен же хтось на це реагувати?", — пише мешканка сусіднього будинку Вікторія.

Також сусідка доповнила, що дівчинка ходить і сама розповідає про свої дії, проте не від першої, а від третьої особи.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/dtp.kiev.ua

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про насильство над кіньми в Одесі.

Слід нагадати, що нещодавно молодий шкуродер мучив і вбив кажана.

В Житомирській області батько жорстоко побив свою восьмирічну дитину.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: (video.rbc.ua)