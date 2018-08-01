Вбивство бійця АТО в Бердянську: друг "Сармата" розповів про можливих замовників

Фото: Виталий Олешко (youtube.com)

Свідок вбивства поділився думкою про "кандидатуру" нардепа на роль замовника

У Бердянську Запорізької області 31 липня був убитий ветеран АТО Віталій Олешко з позивним "Сармат". Перед вбивством активісту, який брав участь у боях за Іловайськ і пройшов російський полон, погрожували. Про це розповів виданню "Апостроф" його товариш Андрій Маджаров, який знаходився поруч з Олешко на момент вбивства.

"Це все було в усній формі", - зазначив Маджаров.

"Наприклад, є запис телефонної розмови, де місцевий депутат Бердянської міської ради Владислав Кюрчев чітко говорить, що "Сармата" скоро закінчать, як і його близьких друзів", - розповів друг убитого.

Свідок злочину вважає, що вчинити вбивство міг хто завгодно, зокрема народний депутат Олександр Пономарьов.

Маджаров зазначив, що він і загиблий активно займалися пошуками і перешкодою незаконним справам народного обранця.

"Ми вели активні дії щодо його неправильної політики: грабежів міського та обласного бюджетів. Плюс у нього багато підприємств, які не платять податки. У нас була активна громадянська позиція щодо цього депутата. Ми постійно шарпали владу, завдяки прямим ефірам заходили в кабінети, розкривали всі плани, і показували людям, як чиновники грабують нас і наш бюджет", - зазначив друг убитого.

"В Олександра Пономарьова є кілька баз відпочинку, які незаконно побудовані і перегородили проходи до моря. Все сходиться на Олександрі Пономарьову. Але треба бути дурнем, щоб конкретно стверджувати, що це тільки його рук справа", - вважає Маджаров.

Він додав, що після участі в бойових діях на Донбасі у Олешко залишилися вороги серед терористів і окупантів.

"У Віталіка після війни на Донбасі на тій стороні також залишилися вороги, тому це міг зробити хто завгодно. Ми сподіваємося, що правоохоронні органи доб'ються правди і справедливості", - припустив він.

Віталій Олешко був добровольцем батальйону НГУ "Донбас", учасником боїв за Іловайськ, учасником самооборони Бердянська, кавалером ордена "За мужність" 3-го ступеня.

Раніше повідомлялося, що в Бердянську застрелили бійця АТО з позивним "Сармат".

Нагадаємо, поліція затримала вбивць Віталія Олешко. Зловмисники намагалися сховатися. Вони встигли доїхати до села Приморське Запорізької області. Вбивця був пізнаний свідком злочину - другом Олешко Андрієм Маджаровим.

Пізніше свідок злочину розповів деталі.

Герої, загиблі в червні 2018 (відео: РБК-Україна)