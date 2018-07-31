Вбивство бійця АТО в Бердянську: свідок злочину розповів деталі

Фото: Віталій Олешко (youtube.com)

Свідок вбивства намагався затримати того, хто стріляв

У мережі з'явилися подробиці резонансного вбивства в Бердянську ветерана АТО Віталія Олешко з позивним "Сармат", в якого вистрілили на очах у його дружини та друга. Про деталі стало відомо з відеозапису бійця АТО Леоніда Подколзіна.

З місця вбивства він вів трансляцію на своїй сторінці у Facebook. Так, очевидець події розповів йому, що бійця вбили двома пострілами. У Олешко стріляли з атипової вогнепальної зброї - "обріза".

Опубліковано Леонідом Подколзіним Вівторок, 31 липня 2018 р.

Відео: трансляція Леоніда Подколзина (facebook.com/profile.php?id=100010266193192)

"Стріляли кулі. Один чітко в потилицю, один – в центр спини. З "обрізу" не так просто ж стріляти", - поділився інформацією очевидець.

Також свідок повідомив, що намагався зупинити злочинця пострілом з травматичної зброї.

Нагадаємо, поліція затримала групу кілерів, які у вівторок, 31 липня, здійснили вбивство відомого активіста, бійця АТО Віталія Олешко. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Також ми писали про те, що в мережі з'явилися деталі вбивства військового в Харківській області.

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