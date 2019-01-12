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"Вбивство честі": сім'я розчленувала і знівечила 16-річну дівчину

STYLERЖиття    12.01.2019 - 02:09
"Вбивство честі": сім'я розчленувала і знівечила 16-річну дівчину
Колаж РБК-Україна

Для того, щоб відвести від себе підозри, вони звернулися в поліцію із заявою про зникнення

В Індії сім'я жорстоко вбила 16-річну дівчину, яка вирішила таємно вийти заміж. Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався в місті Гайя, штат Біхар в Індії. 16-річна дівчина втекла з дому, щоб таємно вийти заміж. Через кілька днів вона повернулася додому в надії на те, що родичі візьмуть її і зрозуміють, але виявилося, що вони вирішили її вбити.

Після того, як вони її вбили, тіло дівчини облили кислотою, а потім розчленували. Після цього, вони сховали останки і звернулися в поліцію із заявою про зникнення, можливе вбивство і зґвалтування.

Через кілька тижнів поліція виявила труп дівчини і провела ряд експертиз, які довели, що згвалтування не було.

"Після виявлення тіла і проведення аналізів, ми кілька разів телефонували батькам, щоб записати їхні свідчення, але вони придумували непереконливі виправдання і відмовлялися від зустрічей", - повідомив начальник поліції міста Гайя Раджив Мішра.

Він зазначив, що спроби уникнути зустрічі з поліцією наштовхнула їх на думку про те, що сім'я може бути причетна до вбивства підлітка. На даний момент у співробітників поліції з'явився підозрюваний.

У цьому регіоні такі вбивства трапляються досить часто, і місцеві жителі роблять так звані "вбивства честі", щоб розправитися з тими, хто одружився або вийшов заміж без дозволу родини і громади.

Фотографії загиблої 16-річної дівчини потрапили в соціальні мережі. На них було видно понівечене кислотою тіло підлітка. Ці фотографії викликали бурю протесту в місті. Люди вийшли на вулицю зі свічками в руках і вимагали припинити вбивства. За останні кілька років було зареєстровано близько сотні таких випадків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одеській області чоловік вбив свою сім'ю і наклав на себе руки.

А також розповідали про те, що в Пуерто-Ріко вчинили жорстоку розправу над відомим музикантом-геєм.

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